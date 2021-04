Jak se letitý javor ocitl uprostřed politických rozhodnutí?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Už pět týdnů trvá spor o kácení javoru stříbrného na Smetanově nábřeží v Praze 1. Radnice první městské části chce na prostranství takzvaného Anenského trojúhelníku namísto zelené plochy se dvěma rostoucími stromy vytvořit dlážděné náměstíčko. Proti kácení vzrostlého javoru, který má podle odhadů z historických map přibližně 100 let, se ale postavili místní lidé. Petici požadující zachování stromu podepsalo 5000 lidí. Ve čtvrtek 15. dubna se konala online politická debata , která se věnovala právě tématu kácení javoru.

O samotné proměně veřejného prostranství v centru Prahy se veřejná debata nevedla, zahájení projektu proto vyvolalo překvapení a nesouhlas. Chybějící debata před projektem je nahrazena protesty a veřejnými prohlášeními politiků, spolků, známých osobností a organizací, které sice odsuzují především kácení vitálního stromu, ale zvedají otázky i nad samotnou plánovanou podobou místa.

Kromě projektu dlážděného náměstíčka je v plánu otevřít takzvané čapadlo, které kdysi sloužilo pro zachytávání vorů, a přeměnit jej v průchod k Vltavě. A na řece návazně vybudovat vyhlídkové molo a lávky. Těmto dvěma dalším projektům chybí schválení, cena a diskuze o nich.

Podstatou sporu o strom je, že javor není možné zachovat, pokud má být zpřístupněno čapadlo, protože z prostoru podchodu vyrůstá. A protože čapadlo patří hlavnímu městu a nikoli Praze 1, může hlavní město do sporu zasáhnout.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Diskuze o podobě prostranství se vedou souběžně s pokračujícími stavebními pracemi.

„Je tu reálná možnost, jak řešení ovlivnit,“ uvedl v politické debatě, která se na téma kácení javoru konala ve čtvrtek 15. dubna, zastupitel Prahy 1 Vladan Brož. Tím je Praze 1 čapadlo nevydat. To ostatně navrhuje na dnešním jednání Rady hlavního města zastupitelka Hana Třeštíková. S tím souhlasí všichni zastupitelé Praha sobě. Pokud by s nimi hlasoval alespoň jeden zastupitel Pirátů, výpůjčka by se zrušila a nemělo by smysl javor kácet, protože Praha 1 nemůže zpřístupnit čapadlo, které jí nepatří.

Otázkou je, jak by prostranství upravilo, protože v něm již probíhají stavební práce. Během nich už byl pokácen další strom – lípa, která v parčíku rostla, a odstraněna zemina. Bagr zároveň už pracuje v kořenovém systému starého javoru a stromu hrozí poškození. Praha 1 jej může pokácet i přesto, že nebude mít vypůjčené čapadlo. Strom je totiž majetkem Prahy 1.

Petr Hejma, starosta Prahy 1, které úpravu prostranství prosazuje, se minulý čtvrtek vyjádřil, že radnice hledá řešení, které by umožnilo provedení projektu i zachování javoru. Zítra má mezi Prahou 1 a hlavním městem proběhnout jednání, kde mají o osudu projektu rozhodnout. „Ubezpečujeme občany, že o všem budou včas informování,“ uvedl Petr Hejma.

Starosta zároveň na spor o podobu prostranství reagoval na svém Facebookovém profilu. „Výsledkem revitalizace Anenského trojúhelníku budou dva nové vzrostlé stromy přinášející stín, nový kvalitní trávník, vodní prvek, psí wc, ale i možnost posezení, příjemná atmosféra a v návaznosti i nová tramvajová zastávka, širší chodníky, další stromy na nábřeží, snížení automobilové zátěže a tím i celkově čistší vzduch. Jedinečným prvkem pak bude i zpřístupnění historického čapadla s novými procházkovými moly na Vltavě. Znovu vás ujišťuji, že zde není plánována žádná komerční aktivita v podobě restaurační zahrádky či komerční přístaviště parníků,“ stojí na jeho Facebooku. Kromě komentáře uveřejnil starosta i nové vizualizace s umírněnější podobou plánovaných projektů než kterou prezentoval v médiích dříve.

„To, co zde chybí, je důvěra. Obecně důvěra mezi jednotlivými politickými stranami, důvěra mezi magistrátem a Prahou 1, důvěra v tom, že nejde o skryté podnikatelské záměry,“ poukázal na další úroveň sporu o podobu Anenského trojúhelníku pedagog Ivan Rynda, který moderoval čtvrteční politickou debatu. Té se účastnili zastupitelé hlavního města Jan Čižinský (Praha sobě), Martin Arden (Piráti), zastupitel Prahy 1 Vladan Brož (Praha sobě) a architekt Tomáš Vích. Pozvání nepřijali starosta Prahy 1 Petr Hejma a Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Plochu s nevyužívaným trávníkem a prostranství okolo dlouhodobě kritizoval majitel hotelu Smetana, který s parčíkem sousedí. Jeden z podnikatelských zájmů, které se mezi odpůrci projektu diskutují, je, zda hotel nechce upravené prostranství využít pro pronájem předzahrádky.

„Praktický závěr z dnešní debaty by mohla být do budoucna mnohem lepší spolupráce. Snaha nacházet skutečně komplexní řešení na základě materiálů, které budou od prvního okamžiku sdíleny, nebudou obsahovat žádné skryté záměry a budou předkládány vstřícně a důvěřivě každou stranou všem ostatním,“ shrnul možnou podstatu sporu o javor stříbrný moderátor Ivan Rynda.

