Zálohujme.cz: Namísto recyklace budou PET lahve a plechovky dál končit na skládkách a v přírodě

Poslanecká sněmovna opětovným neprojednáním novely zákona o obalech, včetně návrhu zálohového systému, zablokovala klíčový krok k řešení katastrofálního stavu nakládání s nápojovými obaly v Česku. Iniciativa Zálohujme.cz varuje, že jde o neakceptovatelné selhání v ochraně životního prostředí a podpoře cirkulární ekonomiky. PET lahve a plechovky dál znečišťují přírodu a města, přičemž cenný materiál končí ve spalovnách a na skládkách, zatímco většina Evropy už je opakovaně recykluje díky zavedeným zálohovým systémům.Ministerstvo životního prostředí přitom připravilo kvalitní návrh, který reflektoval potřeby všech dotčených stran – od obcí a recyklačních firem po výrobce a spotřebitele. Navržený systém mohl zásadně zvýšit míru recyklace PET lahví a plechovek nad 90 %, omezit littering a snížit závislost českého průmyslu na dovozech recyklátů ze zahraničí. Přesto se poslanci rozhodli tento návrh odsunout, čímž oddalují potřebnou změnu a prodlužují období, kdy Česká republika zaostává za moderními recyklačními standardy.

Dopady neprojednání novely:

• Znečištění krajiny: Nedostatečná recyklace nápojových obalů znamená, že se budou PET lahve a plechovky nadále hromadit v přírodě, namísto toho, aby se zužitkovaly v rámci cirkulární ekonomiky jako cenný materiál.

• Plýtvání surovinami: V Česku končí polovina PET lahví a tři čtvrtiny hliníkových plechovek na skládkách nebo ve spalovnách. Místo jejich znovuvyužití v cirkulární ekonomice se s nimi neefektivně plýtvá.

• Ohrožení surovinové soběstačnosti: Výrobci a recyklátoři musí kvůli nedostatku kvalitního recyklátu dovážet materiály ze zahraničí, přestože bychom si je mohli zajistit sami.

Vyjádření členů a podporovatelů iniciativy Zálohujme.cz:

Ladislav Zoubek, předseda oblastního výboru Klubu českých turistů, Karlovarský kraj:

„Členové Klubu českých turistů se pravidelně účastní akce Ukliďme Česko, u nás v Karlovarském kraji také Úklidu kolem řeky Ohře i dalších, často sbíráme odpadky během výletů. Českou krajinou se pohybujeme více, než mnozí jiní a vidíme dobře, kolik PET lahví a hliníkových plechovek leží v přírodě, místo aby skončily v tříděném odpadu. Nejen u nás v ČR se ukazuje, že lidé bez finanční motivace jsou nepoučitelní. Zálohový systém by tak mohl zásadně změnit situaci, protože motivuje lidi vracet obaly zpět do oběhu, místo aby končily v lesích, horách nebo u řek. Je zde prostor i pro motivaci chudších obyvatel PET a plechovky vyhledávat, sbírat a odevzdávat. Známe příklad např. z Norska, kdy si český cykloturista sběrem a odevzdáváním PET lahví finančně vylepšil svůj pobyt. A následovat by mělo i zálohování pneumatik, kterých jsou také okolí silnic i lesních cest plné. Čisté prostředí je základním předpokladem pro udržitelnou turistiku a ochranu přírodního dědictví České republiky.“

Jan Daňsa, Country manager, ALPLA ČR:

„ALPLA Česká republika podporuje zálohový systém, protože používání recyklovaného materiálu má velmi pozitivní vliv na CO2. Používání rPET snižuje uhlíkovou stopu výrobků až o 90 % oproti původnímu PET materiálu. Zálohování pomůže zlepšit dostupnost materiálu na českém trhu a podpoří jeho recyklaci, tedy uzavření materiálové smyčky tzv. z lahve do lahve.”

Radek Balkovský, koordinátor projektu Čistý les a jednatel FOR4EST z.s.:

„V českých lesích a přírodních oblastech každoročně nacházíme tisíce odhozených nápojových obalů. Zavedení zálohového systému by tento problém zásadně omezilo a pomohlo udržet naše lesy čisté. Každá lahev nebo plechovka, která se dostane zpět do oběhu, znamená méně odpadu v přírodě a více cenných surovin pro recyklaci.“

Pavel Vavruška, obchodní ředitel KOLI, Sodovkárna Kolín:

„Jsme tradiční český výrobce, který se snaží dělat věci poctivě a udržitelně. Záleží nám na tom, co se s našimi obaly děje poté, co opustí výrobu. Zálohový systém vnímáme jako příležitost, jak zlepšit návratnost obalů a dát materiálům druhý život. Mrzí nás, že připravený návrh nedostal prostor k projednání. Česká republika tak zbytečně ztrácí čas i potenciál dělat věci lépe.“

Jiří Andrš, ředitel pivovaru Clock:

„V našem pivovaru balíme velkou část výrobků do plechovek a je pro nás frustrující sledovat, jak obrovské množství hliníku končí zbytečně na skládkách nebo ve spalovnách. Hliník má téměř nekonečný recyklační potenciál – každá plechovka by mohla být znovu použita. Místo toho ČR dál plýtvá surovinami a energiemi. Zklamalo nás, že poslanci nevyužili příležitost zavést zálohový systém, který by to mohl změnit. Promarnili tím šanci, jak udělat konkrétní krok k udržitelnějšímu nápojovému průmyslu.“

Petr Novotný, Senior konzultant v Institutu cirkulární ekonomiky, z.ú.:

„Finanční motivace, kterou zálohový systém vnáší do odpadového hospodářství spolehlivě funguje na většinu obyvatel. Z toho důvodu dokáží zálohové systémy zajistit zpětný odběr nápojových obalů přesahujících 90 %, takových hodnot současným dobrovolným systémem sběru nejsme schopni dosáhnout. Zálohový systém by dokázal v České republice zachránit desítky tisíc tun cenných materiálů, které dnes končí především na skládkách, a navíc by dokázal ušetřit stovky milionů z veřejných rozpočtů měst a obcí, protože by odstranil objemné PET lahve a plechovky z jejich kontejnerů, ale i z veřejných prostranství a z přírody. Zálohování nápojových obalů, ale nejen jich, je důležitým nástrojem cirkulární ekonomiky, který využívá velká většina evropských zemí a brzy bude povinný i pro Českou republiku. To, že poslanci nechali tuto šanci spadnout pod stůl, je obrovská promarněná příležitost pro české odpadové hospodářství i celou (nejen cirkulární) ekonomiku.“

Lutfia Miňovská, mluvčí Mattoni 1873:

„Zatímco většina Evropy už zálohový systém má nebo ho připravuje, Česká republika dál přešlapuje na místě. Místo stabilního řešení, které bylo připraveno na míru českým podmínkám, se vystavujeme situaci, kdy bude ČR muset přijmout zálohování v podobě, která nemusí být výhodná ani pro firmy, ani pro obce, ani pro spotřebitele.”

