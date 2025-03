Slavická obora na Chrudimsku je podle kraje neoprávněně uzavřená veřejnosti Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nájemce Slavické obory na Chrudimsku, společnost Smola HK z Hradce Králové, uzamkl všechny vstupy a vjezdy do honitby. Zákaz odůvodnil nařízením Státní veterinární správy na ochranu před zavlečením slintavky a kulhavky. Přes oboru vede veřejná cesta pro pěší či cyklisty z Práčova do Slavic. Využívají ji turisté i místní, zákaz vstupu také komplikuje práci vlastníkům lesních porostů. Veterináři postup nájemce honitby přímo neodsoudili, krajský úřad s ním nesouhlasí. Majitel společnosti Petr Smola tvrdí, že vše konzultoval s veterinární správou a postupoval podle jejích požadavků.V Česku se zpřísňují opatření, která mají snížit riziko zavlečení slintavky a kulhavky, nemoc se objevila na Slovensku a v Maďarsku. Jedním z těchto opatření je to, že lidé v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji nově nesmí ani vstupovat do obor. Jde tedy o kraje, které přímo sousedí se Slovenskem, což Pardubický kraj není. Krajský úřad v Pardubicích považuje postup nájemce Slavické obory za svévolný. "Vstup do obory může omezit pouze orgán státní správy myslivosti, nikoliv sám vlastník či uživatel. Zákaz by mohl vyplývat i z krizové situace, například z nařízení veterinární správy, v této chvíli ale žádné takové nařízení toto neukládá. Jednalo by se o omezení vzniklé přímo nařízením Státní veterinární správy," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Martin Vlasák. Omezení vstupu, které orgán státní správy myslivosti případně řeší, má být podle něj přiměřené, úplný zákaz je až krajní možností. Omezit vstup lze jen na nezbytně nutnou dobu, určit ne na neurčito, dodal. "V současnosti platná mimořádná veterinární opatření výslovně uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu ani jiným fyzickým nebo právnickým osobám neukládají zákazy vstupu do přírody a krajiny, lesů, ani na komunikace přístupné veřejnosti. Je však třeba konstatovat, že nákazová situace týkající se slintavky a kulhavky je mimořádně nepříznivá," odpověděl na dotaz ČTK zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Podle stanoviska veterinářů se zejména v případě obor kvůli intenzivnímu chovu zvěře předpokládá vyšší úroveň péče o její zdravotní stav a z ní vyplývajících nároků na provádění preventivních opatření. Zároveň by ale neměla být dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů v oblasti státní správy myslivosti, lesů a provozu na pozemních komunikacích. Majitel firmy Petr Smola ČTK řekl, že mluvil s ředitelem veterinární správy v Hradci Králové a dalšími pracovníky organizace a dostal i informaci od veterinární správy v Pardubicích. Oboru raději preventivně uzavřel. "Mám zajistit, aby všichni lidé, kteří vstoupí do obory, měli prohlášení, že nebyli v nákazové oblasti a mám vést sešit s evidencí osob, které vstoupily do obory po 12 měsíců. To nedokážu jinak než způsobem, který jsem udělal," uvedl Smola. Podle něj také Lesy České republiky nechaly uzavřít všechny obory a daly k tomu pokyn i jemu. Honitba je v majetku státní organizace. Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová ČTK řekla, že státní podnik zatím žádné své obory neuzavřel. Česká na vyjádření Státní veterinární správy a je možné, že zakážou vstup do uzavřených honiteb v rizikových krajích na Moravě sousedících se Slovenskem. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Karlovarský kraj zjednodušil podmínky dotace na odstřel přemnožených divočáků Vyhláška nově omezuje lov lišek. Myslivci kritizují celoroční lov březích samic V lesích brněnských Kohoutovic začnou lesníci monitorovat divoká prasata

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.