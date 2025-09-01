Ústavní soud: O připojení areálu Klínovec na sítě města musí rozhodnout úřad
"Rozhodnutí Ústavního soudu vnímáme jako potvrzení toho, že naše kroky byly vedeny snahou chránit zájmy občanů i městský majetek. Přestože jsme byli v minulých letech opakovaně kritizováni, ukázalo se, že naše stanovisko bylo správné,“ uvedlo vedení města Boží Dar. Dovolání k Nejvyššímu soudu tehdy podpořili čtyři zastupitelé ze sedmi. Podle vedení města by rozhodnutí mělo přispět k uklidnění dlouhotrvající kauzy.
Skiareál Klínovec na svých argumentech trvá, spor tak zřejmě rozhodnutím Ústavního soudu neskončí. "Nejvyšší soud ve svém verdiktu nevyvrátil názor, že rozhodnutí města Boží Dar svévolně nepřipojit plánované toalety a restauraci na vrcholu Klínovce k vodovodu a kanalizaci je chybné a v rozporu se zákonem. Soud se zabýval výhradně procesní stránkou věci a stanovil, že o tomto rozhodnutí přísluší rozhodovat orgánům veřejné správy, nikoli justici. Společnost Skiareál Klínovec s tímto závěrem nesouhlasí, avšak respektuje jej. I nadále se proto bude domáhat svého oprávněného nároku na připojení k vodovodní a kanalizační síti města Boží Dar prostřednictvím správních úřadů, případně správních soudů," uvedl ve svém vyjádření největší rekreační areál v Krušných horách.
Spor se vede o to, jestli areál má ze zákona nárok na připojení do městské sítě, nebo ne. Vodovod a kanalizaci na nejvyšší vrchol Krušných hor vybudovalo město Boží Dar. Následně ale o připojení několika budov a dalších plánovaných objektů požádal Skiareál Klínovec. Město to odmítlo s tím, že kapacita sítí není dostatečná. Podle starosty Božího Daru Jana Horníka (Náš Boží Dar) město investovalo do vodovodní a kanalizační sítě, aby umožnilo svůj rozvoj. Areál by se měl domluvit na připojení s městem Jáchymov, pod který vrchol Klínovce administrativně patří, míní vedení města. Konečné rozhodnutí tak bude na vodoprávním úřadu.
