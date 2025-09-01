https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ustavni-soud-o-pripojeni-arealu-klinovec-na-site-mesta-musi-rozhodnout-urad
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ústavní soud: O připojení areálu Klínovec na sítě města musí rozhodnout úřad

1.9.2025 23:29 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr Kinšt / Wikimedia Commons
O připojení Skiareálu Klínovec na vodovod a kanalizaci města Boží Dar musí rozhodnout příslušný správní orgán, nikoli soud. Rozhodl tak Ústavní soud ČR. Zároveň tím potvrdil verdikt Nejvyššího soudu, který konstatoval, že spor města Boží Dar a rekreačního areálu Klínovec nemohou řešit soudy. ČTK o tom informovalo město Boží Dar. Skiareál Klínovec se prostřednictvím soudů domáhá toho, aby se mohl připojit na vodohospodářské sítě, které vybudovalo město. I nadále trvá na tom, že na připojení má nárok. Město ale oponuje, že při stavbě vodovodu a kanalizace s investicí areálu nepočítalo a připojení areálu by omezilo další rozvoj města, vyplývá z vyjádření obou stran.
 
Nejvyšší soud již dříve zrušil odsuzující rozsudky Okresního soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Plzni a konstatoval, že o sporu mají rozhodovat příslušné správní orgány, nikoli civilní soudy.

"Rozhodnutí Ústavního soudu vnímáme jako potvrzení toho, že naše kroky byly vedeny snahou chránit zájmy občanů i městský majetek. Přestože jsme byli v minulých letech opakovaně kritizováni, ukázalo se, že naše stanovisko bylo správné,“ uvedlo vedení města Boží Dar. Dovolání k Nejvyššímu soudu tehdy podpořili čtyři zastupitelé ze sedmi. Podle vedení města by rozhodnutí mělo přispět k uklidnění dlouhotrvající kauzy.

Skiareál Klínovec na svých argumentech trvá, spor tak zřejmě rozhodnutím Ústavního soudu neskončí. "Nejvyšší soud ve svém verdiktu nevyvrátil názor, že rozhodnutí města Boží Dar svévolně nepřipojit plánované toalety a restauraci na vrcholu Klínovce k vodovodu a kanalizaci je chybné a v rozporu se zákonem. Soud se zabýval výhradně procesní stránkou věci a stanovil, že o tomto rozhodnutí přísluší rozhodovat orgánům veřejné správy, nikoli justici. Společnost Skiareál Klínovec s tímto závěrem nesouhlasí, avšak respektuje jej. I nadále se proto bude domáhat svého oprávněného nároku na připojení k vodovodní a kanalizační síti města Boží Dar prostřednictvím správních úřadů, případně správních soudů," uvedl ve svém vyjádření největší rekreační areál v Krušných horách.

Spor se vede o to, jestli areál má ze zákona nárok na připojení do městské sítě, nebo ne. Vodovod a kanalizaci na nejvyšší vrchol Krušných hor vybudovalo město Boží Dar. Následně ale o připojení několika budov a dalších plánovaných objektů požádal Skiareál Klínovec. Město to odmítlo s tím, že kapacita sítí není dostatečná. Podle starosty Božího Daru Jana Horníka (Náš Boží Dar) město investovalo do vodovodní a kanalizační sítě, aby umožnilo svůj rozvoj. Areál by se měl domluvit na připojení s městem Jáchymov, pod který vrchol Klínovce administrativně patří, míní vedení města. Konečné rozhodnutí tak bude na vodoprávním úřadu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Základy domu Foto: servantes Shutterstock Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy Zámecký park v Heřmanově Městci Foto: Petr1888 Wikimedia Commons Heřmanův Městec obnoví zámecký rybník, čeká ho pyrotechnický průzkum javor Foto: Magnus Karlsson Flickr Pardubice v Popkovicích vysadí zelený pás, oddělí domy od plánovaného útulku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 38

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 4

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 2

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 59

David Číp, Petr Kafka a Břeněk Michálek: Když čápi na hnízdech mají trable. Pomáhat? A jak?

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist