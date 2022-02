Ústavní soud odmítl stížnost na proces vymezení zón v Národním parku Šumava

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Vyhláška rozdělila park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany, od přírodní zóny po kulturní krajinu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost na proces vymezení zón v Národním parku Šumava. Podnět směřoval i proti dřívější právní úpravě v zákoně o ochraně životního prostředí a proti aktuálně platné vyhlášce o vymezení zón. Soudci ale zároveň nevyloučili, že se budou problematikou zabývat později, na základě jiných podnětů. Usnesení je dostupné v databázi soudu.

Žalobu proti zásahu, který měl spočívat v nepřezkoumatelném a netransparentním postupu Správy Národního parku Šumava a ministerstva životního prostředí, řešil nejprve Krajský soud v Českých Budějovicích. Odmítl ji pro nedostatek pravomoci.

Rozhodnutí potvrdil Nejvyšší správní soud, důvod k zásahu nenašli ani ústavní soudci, alespoň prozatím. "Závěrem nutno zdůraznit, že tímto usnesením není aprobována ústavnost či zákonnost provedené zonace," stojí v usnesení. Soud by se problematikou mohl zabývat na základě nějakého konkrétního sporu, kde má být vyhláška aplikovaná.

Žalobu ke krajskému soudu původně podával Jihočeský kraj s několika dalšími žalobci. Na ústavní soud se obracela jen část z původních účastníků řízení, a to spolek Hnutí pro život, dále muž, který vlastní pozemky v Kvildě na Prachaticku, a také advokátka, která vykonává zemědělskou činnost v Plzeňském kraji.

Vyhláška rozdělila park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany, od přírodní zóny po kulturní krajinu. Nová zonace by měla platit 15 let. Předešlé členění mělo tři zóny. Jihočeský kraj měl k vyhlášce řadu připomínek.

reklama