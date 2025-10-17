Ústecká chemička vyvinula technologii na čištění kontaminovaných odpadních vod
Řešení výzkumnice našla v pokročilých oxidačních procesech. V roce 2021 zavedla chemička technologii do provozu a Kováčovou napadlo vyzkoušet technologii i jinde. Spojila se proto s fakultou životního prostředí ústecké univerzity. Studentka Markéta Předotová povedla 80 experimentů s odpadní vodou z ústecké nemocnice. Nejprve se musela přefiltrovat, aby se zbavila nerozpuštěných látek, které by zanášely aparaturu. Ze zakalené nebo vyloženě tmavé vody vycházela během několika minut zcela čirá, až z 95 procent zbavená léčiv. "V tuhletu chvíli vyvíjíme mobilní jednotku. která by měla být univerzální. Technologii jsme schopni přizpůsobit jakémukoliv provozu," uvedla Kováčová.
Univerzita propojení s chemičkou, na kterou z oken fakult v kampusu vidí, vítá. "Jsme zvyklí spolupracovat s firmami. Na tomto projektu jsme mohli studentům ukázat, jak funguje průmyslový výzkum a spolupráce při řešení konkrétního problému, kde se výsledky rychle uplatňují v praxi," uvedl Pavel Krystyník z fakulty životního prostředí. "Univerzita má přes sto doktorandů. Snažíme se motivovat je ke spolupráci s průmyslem, zástupci veřejného sektoru. Vnímáme to jako přirozené poslání univerzity, aby studenti aplikovali v praxi to, co se naučili," uvedl prorektor pro vědu Jan Slavík.
"Podílíme se tím i na rozvoji regionu. Jakýkoliv příspěvek k ochraně životního prostředí a nižším emisím je pozitivní," dodal.
