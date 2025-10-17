https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ustecka-chemicka-vyvinula-technologii-na-cisteni-kontaminovanych-odpadnich-vod
Ústecká chemička vyvinula technologii na čištění kontaminovaných odpadních vod

17.10.2025 01:58 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | RomanM82 / Wikimedia Commons
Ústecká Spolchemie vyvinula novou technologii na čištění těžce kontaminovaných odpadních vod z průmyslu i nemocnic. Využívá ji v provozu, kde díky tomu ročně recykluje až 7500 tun soli. Studentka ústecké univerzity pomocí experimentů potvrdila účinnost technologie pro čištění nemocničních vod plných zbytků po lécích. Chemička bude stavět mobilní kontejnerové jednotky s novou technologií, které nabídne průmyslovým podnikům, řekla výzkumnice Spolchemie Petra Kováčová.
 
Spolchemie potřebuje sůl pro výrobu. "Dlouhou jsme řešili otázku, jak efektivně vyčistit odpadní proud s vysokou koncentrací soli a organickým znečištěním na takovou úroveň, abychom získali surovinu pro další využití. Klasické biologické čištění pomocí čistírny odpadních vod neumí sůl vyčistit a odpaření s následným sušením je zase spojeno s vysokou energetickou náročností," uvedla Kováčová.

Řešení výzkumnice našla v pokročilých oxidačních procesech. V roce 2021 zavedla chemička technologii do provozu a Kováčovou napadlo vyzkoušet technologii i jinde. Spojila se proto s fakultou životního prostředí ústecké univerzity. Studentka Markéta Předotová povedla 80 experimentů s odpadní vodou z ústecké nemocnice. Nejprve se musela přefiltrovat, aby se zbavila nerozpuštěných látek, které by zanášely aparaturu. Ze zakalené nebo vyloženě tmavé vody vycházela během několika minut zcela čirá, až z 95 procent zbavená léčiv. "V tuhletu chvíli vyvíjíme mobilní jednotku. která by měla být univerzální. Technologii jsme schopni přizpůsobit jakémukoliv provozu," uvedla Kováčová.

Univerzita propojení s chemičkou, na kterou z oken fakult v kampusu vidí, vítá. "Jsme zvyklí spolupracovat s firmami. Na tomto projektu jsme mohli studentům ukázat, jak funguje průmyslový výzkum a spolupráce při řešení konkrétního problému, kde se výsledky rychle uplatňují v praxi," uvedl Pavel Krystyník z fakulty životního prostředí. "Univerzita má přes sto doktorandů. Snažíme se motivovat je ke spolupráci s průmyslem, zástupci veřejného sektoru. Vnímáme to jako přirozené poslání univerzity, aby studenti aplikovali v praxi to, co se naučili," uvedl prorektor pro vědu Jan Slavík.

"Podílíme se tím i na rozvoji regionu. Jakýkoliv příspěvek k ochraně životního prostředí a nižším emisím je pozitivní," dodal.

