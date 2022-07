Ústeckou zoo navštívila komise z EAZA, rozhodnuto o případném členství bude v září

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ústeckou zoologickou zahradu navštívili členové kontrolní komise Asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Sbírali poznatky k rozhodnutí o případném obnovení plného členství zahrady v EAZA. Rozhodnutí padne na zářijovém zasedání asociace, řekla ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková. Ústecká zoologická zahrada přišla o plné členství v EAZA v roce 2019. Asociace tehdy v zoo kontrolovala pravidla a standardy.

Úplné vyloučení z EAZA by znamenalo konec účasti na některých chovných programech a ztrátu atraktivních zvířat, například orangutanů, slonů a dalších. Na nápravu nedostatků měla mít ústecká zahrada několik měsíců, nakonec v důsledku covidu měla zoo mnohem více času se na další kontrolu připravit. "Nemohu komentovat svoje pocity z návštěvy, dozvíme se výsledky v září," řekla Pšenková.

Pšenková se stala ředitelkou ústecké zoo před rokem. Vedení magistrátu jí dalo přednost před dalším kandidátem, bývalým ředitelem pražské zoo Petrem Fejkem, který vyhrál výběrové řízení. "Přebírala jsem zoo s nálepkou nejhorší zoo v Česku, s čímž tedy rozhodně nemohu souhlasit. Ano, zoo byla v krizi bez řádného podnikového fungování, firemní kultury a personálně nestabilní," řekla nedávno ČTK ředitelka. Většina budov i zařízení byla v havarijním stavu, řízení práce podle ní bylo nesystematické a chyběla také údržba. "Bylo nutné zavést nová interní pravidla, zlepšit komunikaci, nastavit procesní a strategické řízení," řekla Pšenková s tím, že byla potřeba motivovat pracovníky ke kvalitní a smysluplné práci. Se svým novým týmem začala ředitelka pracovat na vylepšení jednotlivých expozic, mnoho z nich nesplňovalo adekvátní podmínky pro chov a životní pohodu zvířat.

EAZA ústecké zoo vytkla například mladý, neodborný a jazykově nevybavený tým zoologů. Zoologický útvar byl proto podle ředitelky posílen o několik odborníků s mnohaletými praktickými zkušenostmi nejen z chovu, ale i z terénu a velmi kvalitní jazykovou výbavou. Ještě v létě by chtěla Pšenková představit generel zoologické zahrady, a to jak zastupitelům, tak zástupcům asociace. "Od mého nástupu do funkce intenzivně pracujeme na odstraňování všech nedostatků shledaných kontrolním týmem EAZA, i proto teď naši zoo opouští některá oblíbená zvířata, pracujeme na přípravách nových ambiciózních projektů. Velmi významná je i jasně deklarovaná podpora města," uvedla ředitelka.

