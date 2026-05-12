Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro větrníky na dohled od hory Říp
V případě Kryštofových Hamrů kraj upozorňuje na to, že oblast je mimo vládou stanovené nezbytné oblasti, a hlavně je v zájmovém území radiolokátoru Hrušovany, který je jedním z páteřních zařízení protivzdušné obrany České republiky a součástí integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO.
"Argumenty v případě hory Říp, která je považována za symbolický střed republiky, máme silné. Zásadně by to změnilo krajinný ráz pod Řípem, ovlivnilo turistiku. V případě Chomutovska jde o bezpečnost," uvedl Kirbs. Nekonfliktním místem pro umístění obnovitelných zdrojů energie je podle krajské samosprávy okolí Podbořan.
Kraj překvapilo, že v mapách plánovaných akceleračních zón nenašel plochy po těžbě hnědého uhlí, které ministerstvu nabídl pro stavbu fotovoltaických elektráren. Koncepcí správy a následného využívání rekultivovaných území se stát zabývá od roku 2017. "Návrh předložený ministerstvem nemusí být konečný. Pokud zazní zásadní připomínky, bude se jimi zabývat," je přesvědčen hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO). Kraj je připraven spolupracovat s obcemi.
Veřejné projednávání s obcemi bude 15. května v Praze, připomínky mohou podávat do 1. června včetně.
