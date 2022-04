Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Ústí nad Labem podporuje vznik slonince na Mariánském vrchu, zaplatit by se mohl částečně z peněz, které jsou ve fondu zoologické zahrady, a z dotace či úvěru, míní primátor Petr Nedvědický (ANO). Zoo je městskou příspěvkovou organizací a město má do fondu každoročně přispívat 20 milionů korun, nyní je ve fondu 40 milionů korun. Sloninec, kde má v budoucnu najít domov stádo sloních samců, vyjde na několik set milionů korun, řekl ČTK primátor.

Slonice Delhi zůstala po smrti slonice Kaly v roce 2018 ve svém výběhu v ústecké zoo sama, proto se zřejmě ještě letos bude stěhovat do chovatelského zařízení v jihozápadní Francii. "(Chovatelé z Francie) přesvědčovali paní ředitelku, že by byli rádi, kdyby slonice odešla v podstatě okamžitě. Díky tomu, že jsme tam byli, tak jsme je požádali, zda by, vzhledem k důležitosti slonice pro město Ústí nad Labem, občané města mohli dostat šanci se přes letní sezonu rozloučit," uvedl primátor. Podle něj by Delhi měla ze zoo odjet letos v září.

"Garant chovu z Francie uvažuje o tom, že na základě přípravy města by sem následně dopravili jinou skupinu slonů," řekl Nedvědický. Ředitelka zoologické zahrady Ilona Pšenková už dříve uvedla, že by se mohl odpovídající výběh vystavět na pozemcích, které s areálem zahrady sousedí. "Do budoucna očekáváme, že bude vyhlášen nějaký dotační titul, když ne, tak si na to budeme muset půjčit, protože jsme řekli, že bychom tu slony v každém případě chtěli mít," doplnil Nedvědický.

Nynější výběh pro slony je nevyhovující kvůli tomu, že byl postaven pro kontaktní chov slonů, což současné podmínky chovu nedovolují. Bude proto přestavěn na pavilon pro orangutany. "Veškeré investiční náklady s tím spojené by se řešily z fondu, který je pro zoo připravený," uvedl primátor. Podle něj má zoologická zahrada ještě pět milionů korun ve svém rozpočtu na investice. Z fondu by se také měla zaplatit úprava výběhu pro vodní ptáky, kde ujíždí svah.

Na nevhodné podmínky expozic slonů i orangutanů upozornila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která na dva roky pozastavila ústecké zoo plné členství. Ještě letos na jaře by se měla uskutečnit kontrola, která rozhodne, zda bude zoologické zahradě členství obnoveno. Výsledky budou známé asi až na podzim.

reklama