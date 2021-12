Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ústí nad Labem zrušilo pracovní skupinu zoologické zahrady, kterou vedla radní Eva Nováková (ANO). Členy skupiny byli zástupci všech klubů. Důvodem jejího zřízení bylo vypracování úpravy plánu rozvoje zoo. Na aktualizaci rozvoje se však podílí ředitelka instituce Ilona Pšenková se svým týmem. Zastupitelé také rozhodovali o zrušení dozorčí rady zoologické zahrady, což nakonec neprošlo.

Plán rozvoje zoo do roku 2035 zastupitelé schválili předloni v prosinci. Je podle nich prvním krokem k obnově plného členství ústecké zoo v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Ústecká zoologická zahrada přišla o plné členství v asociaci před více než rokem. EAZA tehdy v zoo kontrolovala pravidla a standardy asociace. Úplné vyloučení z EAZA by znamenalo konec účasti na některých chovných programech a ztrátu atraktivních zvířat.

Asociace jako hlavní nedostatky uvedla nevhodná zařízení pro chov slonů, orangutanů a dalších druhů primátů. Ústecká zoo se podle Pšenkové na jaře chystá například na přesun orangutanů. Přestěhovat by se měla i slonice Delhi, jenž po úmrtí Kaly zůstala ve výběhu sama. Výběh je však nevyhovující a slonice by navíc neměla být sama, protože se jedná o skupinové zvíře. Ředitelka ČTK řekla, že se o jejím stěhování jedná. Do budoucna se však do zoo sloni zřejmě vrátí. Odkoupit by se však podle Pšenkové musely pozemky na Mariánské skále, aby se rozšířil prostor pro plánovaný chov samců.

Pšenková se funkce ujala v červenci. Výběr ředitelky způsobil rozkol v koalici a vyvolal kritiku části veřejnosti. Pšenkovou vybrala městská rada, ve výběrovém řízení ale vyhrál bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk.

Zastupitelé se pro zrušení pracovní skupiny nevyslovili jednomyslně. Pro bylo 23 zastupitelů, sedm jich bylo proti a jeden se zdržel. Zachování skupiny obhajoval například opoziční zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí), který řekl, že je řada věcí, která by se měla skupinově projednávat, aby nevznikaly problémy na zastupitelstvu.

"Pracovní skupina je místo, kde si máme věci vyříkat a najít řešení," uvedl. Opoziční zastupitelka Lenka Vonka Černá (Vaše Ústí) s ním názor nesdílela, protože se podle ní cíl skupiny ubíral jiným směrem, než měl. Na stole se například objevilo vyhodnocení výběrového řízení na ředitele. "Neříkám, že to byla úplně ztráta času, ale možná by se mělo zacílit na smysl vůbec té pracovní skupiny," uzavřela opoziční zastupitelka Věra Nechybová (UFO).

Naopak zrušení dozorčí rady zoologické zahrady zastupitelé nepodpořili. Dozorčí rada vznikla v roce 2016 v reakci na časté změny ve vedení instituce, což podle opoziční zastupitelka Karolíny Žákovské (PRO! Ústí) zatím nepominulo. Nová ředitelka je totiž ve funkci teprve od července. "Osobně mi přijde zrušení dozorčí rady jako velmi špatný nápad, protože zoo se s výjimkou výměny na pozici ředitele nachází ve velmi podobném stavu, jako když byla dozorčí rada zřizována," řekl Blažej.

Dozorčí radě skončil podle Novákové mandát, proto oslovila zastupitele s prosbou o návrh členů ze svých řad. Ozvalo se jí pouze hnutí PRO! Ústí a komunisté. UFO se bránilo tím, že jim email nedorazil.

