Ústí nad Orlicí zvažuje, zda zřídit komunitní zahradu, zájem je malý

18.4.2026 00:25 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČTK)
Ústí nad Orlicí zvažuje, zda ve městě zřídit komunitní zahradu. Pozemek vyčleněný městem by sloužil místním lidem nejen k zahradničení, ale i jako místo pro odpočinek a setkávání sousedů. O nabídku je však zatím mezi obyvateli nevelký zájem, řekl ČTK starosta Petr Hájek (sdružení Oušťáci).
 
"Měli jsme dvě veřejná setkání, ale zájemců se zatím moc nenašlo. Jsou to spíš jedinci, kteří úplně nemají jasnou představu, zda by do toho projektu chtěli s námi vstoupit. Zvažujeme, zda ještě výzvu budeme znovu opakovat, abychom poskytli další vysvětlující argumenty," uvedl Hájek.

Nabídka komunitní zahrady podle něj nenachází v Ústí takový ohlas, jako ve velkých sídlech, kde je nedostatek zahrad. V Ústí je má mnoho lidí u vlastních domů a ve městě jsou i zahrádkářské kolonie.

Radnice má pro komunitní zahradu připraveny pozemky v několika lokalitách. Jejich velikost a umístění by přizpůsobila počtu a bydlišti zájemců. Za využití místa by se nic neplatilo, lidé by zkulturnili nevyužívané pozemky. Město možná vyhlásí ještě jednu výzvu, aby získalo další zájemce.

Komunitní zahrady vznikají obvykle ve velkých městech. Využívají je hlavně lidí z blízkého okolí, kteří o ně zároveň aktivně pečují. Pěstují na nich zemědělské plodiny či květiny a také sousedské vztahy. V Pardubickém kraji existují například v Chrudimi nebo Pardubicích.

