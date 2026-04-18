Ústí nad Orlicí zvažuje, zda zřídit komunitní zahradu, zájem je malý
Nabídka komunitní zahrady podle něj nenachází v Ústí takový ohlas, jako ve velkých sídlech, kde je nedostatek zahrad. V Ústí je má mnoho lidí u vlastních domů a ve městě jsou i zahrádkářské kolonie.
Radnice má pro komunitní zahradu připraveny pozemky v několika lokalitách. Jejich velikost a umístění by přizpůsobila počtu a bydlišti zájemců. Za využití místa by se nic neplatilo, lidé by zkulturnili nevyužívané pozemky. Město možná vyhlásí ještě jednu výzvu, aby získalo další zájemce.
Komunitní zahrady vznikají obvykle ve velkých městech. Využívají je hlavně lidí z blízkého okolí, kteří o ně zároveň aktivně pečují. Pěstují na nich zemědělské plodiny či květiny a také sousedské vztahy. V Pardubickém kraji existují například v Chrudimi nebo Pardubicích.
