Uzavřenou botanickou zahradu mohou lidé podpořit nákupem dárkových předmětů nebo permanentek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha / facebook.com Botanické zahrady jsou nařízením vlády od 22. října pro veřejnost uzavřená.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nákupem dárkových předmětů nebo permanentek mohou lidé podpořit botanickou zahradu hlavního města Prahy v době, kdy je pro návštěvníky z usnesení vlády uzavřená, sdělila mluvčí zahrady Klára Hrdá. Zahrada, která je příspěvkovou organizaci hlavního města, očekává ztráty ve výši asi devíti milionů korun.

"Nabídku si můžete prohlédnout na webu www.botanicka.cz a posléze objednat e-mailem na adrese miroslava.kasparova@botanicka.cz. Objednávky odešleme na dobírku nebo vystavíme fakturu a po jejím uhrazení zašleme na zadanou adresu," uvedla Hrdá s tím, že po domluvě je možností i osobní odběr v prostorách botanické zahrady.

Zájemci mohou v předvánoční době sobě nebo svým blízkým zakoupit například celoroční permanentku, která držiteli umožňuje neomezený vstup do areálu v provozní době zahrady. Cena permanentky pro dospělého je 300 korun, přičemž v ceně je vstup do veškerých venkovních expozic. Permanentka zahrnující i vstup do skleníku Fata Morgana stojí 1200 korun, uvedla mluvčí.

V nabídce dárkových předmětů na webu jsou například obrazové publikace věnované mimo jiné historii botanické zahrady nebo rostlinám v jejích sbírkách, nástěnný kalendář pro rok 2021, jehož tématem jsou jedovaté rostliny, nebo parfém pro ženy s názvem Fata Morgana No. 1. Vůně, jejímž základem jsou esence z rostlin dovezených z expedic na ostrov Madagaskar, zrála podle mluvčí několik měsíců přímo ve skleníku. Lidé za flakon zaplatí 499 korun. Zájemci mohou také za 380 korun pořídit poukázku na řízenou degustaci vín z vinice sv. Kláry. Uplatnit ji bude podle Hrdé možné do konce roku 2021.

Zahrada je nařízením vlády od 22. října pro veřejnost uzavřená. Na pokrytí ztrát z hlavní činnosti způsobených opatřeními proti šíření nemoci covid-19 získá finance od hlavního města, které je jejím zřizovatelem. Příspěvek dnes schválili pražští radní. Ředitel botanické zahrady Bohumil Černý pro ČTK na konci října uvedl, že zahrada očekává finanční ztráty ve výši devět milionů korun oproti plánovanému rozpočtu. "Jedná se o výnosy ze vstupného pokud započteme výpadek příjmů v jarním období, kdy probíhají nosné výstavy motýlů a orchidejí," uvedl Černý.

V areálu zahrady nyní probíhají stavební práce na vstupu v západní části zahrady a na vodovodu z Vltavy. Podle vyjádření ředitele zahrady nejsou uzavřením zahrady stavební práce ohrožené a měly by být hotové v termínu, který byl po jarních zdrženích prací stanovený.

reklama