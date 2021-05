V Austrálii demonstrovaly za lepší životní prostředí desetitisíce studentů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | WikiImages / pixabay.com Austrálie silně spoléhá na tepelné elektrárny při produkci energie a je největším světovým exportérem uhlí, jehož spalováním vzniká skleníkový plyn CO2. V zemi se v poslední době čím dál častěji vyskytují extrémní klimatické jevy jako záplavy, lesní požáry či sucha.

Desítky tisíc studentů se v pátek v Austrálii zapojily do stávek a demonstrací, jejichž cílem je přimět konzervativní vládu premiéra Scotta Morrisona k aktivnějšímu boji proti globálnímu oteplování. Mladí Australané protestovali mimo jiné proti obří plynové elektrárně, která má být vybudována nedaleko města Sydney, informovala agentura AFP.

Demonstranti, kteří prošli městy od Perthu na západě země až po východoaustralské Brisbane, kritizovali nedostatečná opatření své země nutná ke snížení emisí skleníkových plynů. Studenty podpořila i řada podniků, které se dnes uzavřely a připojily se k demonstracím s požadavkem ukončit uhelné a plynové projekty a investovat do obnovitelných energií.

V Melbourne, kde se do průvodu zapojilo na 5000 lidí, demonstranti nesli transparenty s nápisy jako: "Uhlí je historie" či "Investujte do naší budoucnosti, ne do plynu". Páteční protestní akce jsou součástí celosvětového hnutí za lepší životní prostředí, které iniciovala mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová.

Austrálie silně spoléhá na tepelné elektrárny při produkci energie a je největším světovým exportérem uhlí, jehož spalováním vzniká skleníkový plyn CO2. V zemi se v poslední době čím dál častěji vyskytují extrémní klimatické jevy jako záplavy, lesní požáry či sucha, které jsou spojené se zvyšováním teplot, jež je podle mnoha vědců důsledkem emisí skleníkových plynů.

Premiér Morrison ale zatím odolává mezinárodním výzvám zavázat se k nulovým emisím do roku 2050 a australský uhelný průmysl podporuje. V úterý Morrisonova vláda oznámila plán na výstavbu nové plynové elektrárny za stamiliony dolarů v Hunter Valley nedaleko Sydney. "Její výstavba dá práci 600 lidem a nepřímo vytvoří pracovní místa pro dalších 1200 lidí," prohlásil Morrison.

