V australském státě Tasmánie uvázlo 230 kulohlavců, zhruba polovina již uhynula

Karel Zvářal 21.9.2022 14:52

Příčin takovýchto "sebevražd" může být více. Jsou-li vedeni matriarchou v pokročilém věku, které smysly již dobře neslouží, plavou za ní, jak pakoně za prvním odvážlivcem, a to i proti strmému břehu na druhé straně, kde se jich tisíce potom utopí. U mladých jedinců je to nezkušenost a sázka na týmového ducha. Ale zřejmě také nemoci (bakterie, viry), které způsobí zhoršení mozkové činnosti. Někdy se udává i vliv lodní dopravy, když silný hluk též způsobí dezorientaci. Bylo by zajímavé srovnat dnešní četnost těchto hromadných úhynů s historickými, ale je nepravděpodobné, že by se někdo ve středověku, či dříve, zabýval sběrem takových údajů. Z toho profitovali jen mrchožrouti, kteří měli mnohatýdenní hody.

