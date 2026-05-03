V Bavorsku se zvýšila populace čápů, lidé si stěžují na hluk a nepořádek

3.5.2026 20:24 | MNICHOV (ČTK)
Ilustrační foto
V Bavorsku se v posledních letech prudce zvýšila populace čápů. Někteří lidé si kvůli tomu stěžují na nepořádek a hluk a na to, že se hnízd nemohou snadno zbavit. Čáp již sice není ohroženým druhem, nadále je ale chráněn, takže bez souhlasu úřadů nelze žádné opatření přijmout, informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR).
 
Ještě v roce 2005 evidovalo Bavorsko 126 hnízdících čapích párů, nyní jich je okolo 1600, což začíná způsobovat problémy, uvedla BR. Své o tom podle stanice ví městečko Herrieden, kde četné páry čápů žijí. Tamní farář Peter Hauf poukazuje na to, že čápi jsou všude, mimo jiné na faře či kostelních střechách.

Na ulici kolem kostela jsou podle Haufa neustále větve padající z hnízd, takže církevní správa musí nechat v okolí zakázat parkování. "Když to někomu způsobí škodu, tak vinu neseme my," řekl. Faráře rovněž rozčiluje hluk, protože čápi od brzkého rána klapají. "V půl páté ráno vás vytrhnou ze spánku," uvedl.

Hauf dále řekl, že větve ucpávají okapy a že trus pokrývá střechu a ničí historické fasády. "Je to sisyfovská práce," řekl o úklidu, za který farnost v posledních letech zaplatila 20 000 eur (asi 488 000 korun).

Richard Herrmann z církevní správy v Herriedenu poznamenal, že jakékoli opatření proti čápům musí schválit úřady, což stojí nervy i peníze. Dodal, že úřední řízení v takovéto věci odpovídá co do náročnosti žádosti o stavební povolení.

Podobné zkušenosti má podle BR i Herbert Amtmann z Forchheimu, na jehož funkčním komínu se čápi uhnízdili, ačkoli o sto metrů dál stojí plošina určená přímo pro čapí hnízda. S povolením úřadů mohl nakonec hnízdo odstranit a na komínu nainstalovat plech, který by novému uhnízdění zabránil, což ho vyšlo na 1800 eur (asi 44 000 korun). Amtmann uvedl, že jako architekt má s jednáním s úřady zkušenosti, ale že města by se sama do řešení těchto problémů měla zapojovat.

Takovou cestou se podle BR vydal Oettingen, který má městskou zmocněnkyni pro čápy. Tou je Martina Krommreiová, která zprostředkovává kontakty mezi městem, občany a ochránci přírody. Město také jednou v roce zajišťuje vysokozdvižnou plošinu, ze které si lidé mohou vyčistit okapy. Starosta Thomas Heydeker uvedl, že častěji plošinu objednat nelze, neboť je to finanční zátěž pro rozpočet. Navrhuje proto, aby finanční podporu poskytoval bavorský stát. Bavorské ministerstvo životního prostředí však náhrady škod způsobených čápy odmítá a odkazuje na soukromé pojištění.

