V Bohumíně by letos mohlo přibýt víc než 6000 stromů

V Bohumíně na Karvinsku by letos mohlo přibýt více než 6000 stromů a tisíce keřů. Město totiž počítá s rozsáhlou výsadbou zeleně na dvou místech. Výsadba a údržba zeleně město řádově přijde na miliony korun ročně, řekla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Město chce letos začít budovat rozsáhlý park Na Panském, kde zahradníci vysadí 2500 stromů a 1500 keřů. Další velká výsadba se chystá v městské části Skřečoň. U rušné výpadovky na Karvinou, v okolí Polní a Úvozní ulice, by měl vzniknout nový přírodní biokoridor. Vysázet by se tam mělo dohromady 3750 stromů a 1250 keřů, a to na ploše o rozloze 13.500 metrů čtverečních. Odhadované náklady jsou 3,3 milionu korun.

"Vloni na podzim jsme podali žádost o dotaci z evropských fondů u ministerstva životního prostředí na zelený projekt nazvaný Územní systém ekologické stability. Díky němu by tady měl vzniknout nový přírodní biokoridor ve směru na Dolní Lutyni. Dnes jsou tady jen pole a louky, v příštích letech by se už tady měly zelenat nové dřeviny. Čekáme každým dnem, zda jsme uspěli. Pokud ano, uhradíme výsadbu v podstatě z dotace," uvedl místostarosta Lumír Macura (ČSSD).

Za posledních devět let bylo podle Macury ve městě vysázeno 5258 stromů a pokáceno 1855 stromů. Loni byl sice počet pokácených stromů vyšší, ale důvodem podle místostarosty byla počínající revitalizace lesíku v Jateční ulici, kde město muselo nejprve nevyhovující stromy odstranit.

"Vloni zahradníci pokáceli na 336 dožívajících, nebezpečných nebo nehodnotných dřevin, z toho 178 stromů přitom padlo ve zpustlém lesíku za novým parkovištěm v Jateční ulici v centru Bohumína. Rozsáhlá probírka přitom byla nezbytná. Lesík čeká revitalizace, a tak přestárlé a suché vrby, topoly a jabloně ustoupily perspektivnějším a dlouhodobým stromům,“ uvedla Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Do údržby zeleně loni Bohumín vložil téměř pět milionů korun. Město z nich hradilo nejen novou výsadbu stromů a keřů, ale také ořezy či kácení nebo zvýšenou zálivku v horkém létě.

