zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Botanické zahradě v Liberci přibyly skleněné objekty inspirované přírodou

24.8.2025 00:49 | LIBEREC (ČTK)
Foto | Visit Liberec / Flickr
Ve sklenících Botanické zahrady v Liberci dočasně přibyly skleněné objekty, u nichž se jejich autoři inspirovali přírodou. Některé jsou na první pohled nerozeznatelné od skutečných rostlin, jsou tam masožravky, mučenky či chrpy. Vytvořilo je deset různých řemeslníků z regionu. Spojuje je, že pracují s plynovým kahanem, řekla dnes ČTK Adéla Mende, která se na vzniku nezvyklé skleněné instalace v zahradě podílela.
 
"Ta technika, práce nad kahanem je velmi náročná a velmi detailní. A tady se mohou návštěvníci podívat, co všechno nad tím kahanem jde vytvořit a jak je to fantastické," řekla Mende.

Exponáty jsou v jednotlivých sklenících umístěné tak, aby s rostlinami ladily či je doplnily. "Nejsou to jenom květiny, ale i nějaké menší postavičky, brouci, včelky a pak i takové trochu abstraktní objekty, třeba Ticho od paní Kamily Parsi," uvedla mluvčí zahrady Radka Kuchtová.

U některých skleněných objektů mohou návštěvníci zkoumat, jak moc jsou odlišné od skutečných rostlin, například v pavilonu masožravých rostlin. "Máme tam špirlice, mucholapku podivnou i láčkovce. Jsou u toho i mušky, takže myslím, že to je opravdu povedené dílo," řekla mluvčí zahrady.

První ohlasy od návštěvníků jsou podle ní kladné. "Myslím, že pro návštěvníky je to zajímavé zpestření a zahrada má trochu jiný rozměr. Už když jsme to instalovali, tak se na to návštěvníci chodili dívat a dokonce se ptali, jestli bude možné některé objekty zakoupit," dodala.

Možné to bude na konci letních prázdnin při workshopech řemeslníků, jejichž díla jsou v zahradě vystavená. Skleněná instalace totiž vznikla v rámci chystaného týdenního festivalu Crystal Valley Week, který se v krajském městě uskuteční od 26. do 30 srpna. Instalace v botanické zahradě nazvaná Květy ohně je jednou z upoutávek na tento sklářský festival, který nabídne poslední srpnový týden po celém Liberci na tři desítky akcí, výstav a prezentací. V botanické zahradě budou předvádět techniku práce nad kahanem 26. srpna Eva a Karel Urbanovi, o den později Karel Sobotka a 29. srpna Marcela Růžičková.

Skleněné instalace zůstanou v zahradě až do konce září, některé možná i déle. "Jednáme o tom, že bychom je tady umístili dlouhodoběji. Hlavně ty komplikovanější instalace, třeba tu od Kamily Parsi. Jsou to taková vznášející se žebra nad expozicí velkých kaktusů," dodala Mende.

