https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-botanicke-zahrade-v-liberci-uz-70.rokem-kvete-viktorie-kralovska
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V botanické zahradě v Liberci už 70. rokem kvete viktorie královská

21.6.2026 19:06 | LIBEREC (ČTK)
Viktorie královská.
Viktorie královská.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mercy / Wikimedia Commons
V botanické zahradě v Liberci začala kvést viktorie královská. Největší leknín světa v ní vykvétá každoročně už 70 let. Návštěvníci ji mohou nyní obdivovat na dvou místech, v pavilonech E a L, řekl ČTK ředitel zahrady Václav Lenk. Podle něj to vypadá, že každý týden budou mít dva květy, a to až do září.
 
"Návštěvníci mají šanci vidět rozevřené květy ke konci otevírací doby zahrady nebo ráno, pokud je pod mrakem," dodal Lenk. To je dané tím, že květ viktorie se otvírá v nočních hodinách. První noc je bílý a jako samičí květ láká noční opylovače – brouky z tropických oblastí. Ráno se opět zavírá a druhý večer se rozevírá znovu, tentokrát v sytě růžové barvě, už jako květ samčí. Své hmyzí návštěvníky pak propouští kompletně obalené pylem, připravené zajistit další generaci rostliny. Po této dvoudenní proměně květ uvadá.

S ohledem na klimatické podmínky Liberce pěstují ve zdejší zahradě viktorii královskou jako jednoletou rostlinu, celý cyklus proto začíná každý rok znovu od semínka. Zahradníci je vysévají v polovině února. Pro klíčení potřebují vodu o teplotě 28 stupňů Celsia, mladé semenáče pak rostou při 26 stupních. "Než se rostlinky dostanou na své místo v expozici, zahradník je několikrát přesadí, aby zesílily," uvedla edukátorka liberecké zahrady Soňa Kajzrová.

Každé předjaří se podle ní také musejí vyčistit bazény a nachystat podvodní záhony. "Proto v expozicích během února a března uvidíte bazény bez vody a zahradnický tým u těžké práce s navážením nového substrátu. V polovině dubna odrostlé semenáče putují do expozic, kde během dvou měsíců dorůstají do květuschopné velikosti," dodala.

Zajímavostí viktorie je, že uvnitř květu může být teplota až o deset stupňů vyšší než v okolním prostředí a obrovské listy viktorie královské o průměru až tři metry unesou více než 20 kilogramů. Díky své pevnosti a dokonalé struktuře se listy viktorie staly předlohou pro konstrukční řešení některých architektonických staveb.

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