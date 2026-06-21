V botanické zahradě v Liberci už 70. rokem kvete viktorie královská
S ohledem na klimatické podmínky Liberce pěstují ve zdejší zahradě viktorii královskou jako jednoletou rostlinu, celý cyklus proto začíná každý rok znovu od semínka. Zahradníci je vysévají v polovině února. Pro klíčení potřebují vodu o teplotě 28 stupňů Celsia, mladé semenáče pak rostou při 26 stupních. "Než se rostlinky dostanou na své místo v expozici, zahradník je několikrát přesadí, aby zesílily," uvedla edukátorka liberecké zahrady Soňa Kajzrová.
Každé předjaří se podle ní také musejí vyčistit bazény a nachystat podvodní záhony. "Proto v expozicích během února a března uvidíte bazény bez vody a zahradnický tým u těžké práce s navážením nového substrátu. V polovině dubna odrostlé semenáče putují do expozic, kde během dvou měsíců dorůstají do květuschopné velikosti," dodala.
Zajímavostí viktorie je, že uvnitř květu může být teplota až o deset stupňů vyšší než v okolním prostředí a obrovské listy viktorie královské o průměru až tři metry unesou více než 20 kilogramů. Díky své pevnosti a dokonalé struktuře se listy viktorie staly předlohou pro konstrukční řešení některých architektonických staveb.
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