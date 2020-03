Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Brno / facebook.com V brněnské zoo se narodil malý vačnatec kusu liščí, zoo tento druh nechová ještě ani rok.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V brněnské zoo se narodil malý vačnatec kusu liščí, zoo tento druh nechová ještě ani rok. Odchov je zatím bez problémů, řekl včera mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Na narození malého vačnatce upozornilo včerejší Právo. Kusu obývá lesnaté a křovinaté oblasti včetně velkoměst Austrálie a Tasmánie, zavlečený byl na Nový Zéland. Preferují život na stromech, jsou to samotáři a aktivní jsou převážně v noci. Živí se eukalyptovými listy, květy, ovocem, semeny, ale i hmyzem, ptačími mláďaty či malými obratlovci.

Vaňáč uvedl, že z narození tohoto mláděte mají v zoo velkou radost, protože tento druh nechovají ještě ani rok. Na Mniší horu dorazila loni 19. května nejprve samička Lily z Jihlavy, po ní přijel 21. července sameček Gin Gin. Lily se narodila přímo v Jihlavě loni 2. ledna, Gin Gin pochází z Budapešti a na svět přišel 7. dubna 2018.

"Péče o mládě probíhá v naprosté pohodě. Malý sameček je v boudě se svou matkou a dokonce se o něj někdy stará i otec, což je výjimečné. Odchov tedy probíhá naprosto bez problémů," uvedl mluvčí.

Kusu liší měří od 32 do 58 centimetrů a délka ocasu je od 24 do 40 centimetrů. Váží až 4,5 kilogramu. Samice rodí jedno mládě. Ve volné přírodě se dožívají sedmi let, v lidské péči to může být až dvojnásobek.

Návštěvníci nové mládě v exotáriu ale nyní nemají možnost vidět, zoo je kvůli opatřením kvůli šíření nového typu koronaviru uzavřená. K vidění je běžně asi 220 zvířat ve 400 druzích. Ročně brněnskou zoo navštíví přes 300.000 lidí.

reklama