V Bruselu začal summit EU, čeká se dlouhá debata o boji proti energetické krizi

Miroslav Vinkler 20.10.2022 21:32

Česká vláda ztratila možnost stopnout obchody na energetické burze. Pražskou PXE už hlídá německý regulátor.

To jsou ty zprávy, kterým by se měla věnovat pozornost.

Stát mohl – a měl – zasáhnout proti blázinci, který v srpnu vypukl na energetických burzách po celé Evropě. Problém je, že na rozdíl od minulosti by to musel být někdo jiný než české úřady. Energetické deriváty obchodované na pražské energetické burze PXE jsou totiž obchodovány pod licencí mateřské lipské burzy EEX; zasáhnout by musel německý regulátor. Jenže ten zůstal v klidu.

Státy Evropské unie se však dostaly do problémů také samy. Třeba neuváženým odstavováním jaderných a uhelných elektráren, což v praxi vedlo k posílení závislosti na ruském zemním plynu, ale také vinou provozních problémů, které letos vyřadily z provozu až 65 procent výkonu francouzských jaderných bloků.

Jinými slovy, pokud někdo ovládá energetiku jiné země ,nelze již mluvit o národní suverenitě.

