V Bulovce na Liberecku těsně podpořili výstavbu větrníků, výsledek je nezávazný

Obyvatelé příhraniční Bulovky ve Frýdlantském výběžku na Liberecku těsnou většinou podpořili v místním referendu výstavbu větrných elektráren. Hlasovalo v něm 270 ze 722 oprávněných voličů, což značí účast 37,4 procenta. Výsledek je tak sice platný, nebyla ale splněna podmínka pro to, aby byl zároveň i závazný. ČTK o výsledku místního referenda informovala starostka obce Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější)."Aby to bylo závazné, tak by pro jednu z těch dvou odpovědí muselo hlasovat víc než 25 procent všech oprávněných voličů. A pro jich hlasovalo 18,7 procenta," řekla Šidlová.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně minimálně 25 procent všech oprávněných voličů.

V referendu, které se konalo souběžně s krajskými volbami, obyvatelé příhraniční Bulovky odpovídali na otázku: "Souhlasím s výstavbou větrných elektráren ve správním území obce Bulovka?“. Z 270 hlasujících jich bylo pro 135, proti 129 a šest neoznačilo žádnou odpověď.

S žádným konkrétním zájemcem obec na výstavbě větrných elektráren domluvená není. "Pokud by nějaký investor přišel, tak bude rozhodovat zastupitelstvo," uvedla starostka.

Referendum obec uspořádala i v reakci na to, že část místních se výstavby větrných elektráren obává. Pod nesouhlasnou petici a vypsání referenda se letos na jaře podepsalo zhruba 200 místních obyvatel a chalupářů. Bulovka, pod niž patří i Dolní Oldřiš a Arnoltice, má bezmála 1000 obyvatel. Obec už na toto téma uspořádala anketu, kterou spojila s červnovými volbami do Evropského parlamentu. Ani v ní ale nebyla účast velká. Hlasovalo zhruba 32 procent voličů a také její výsledek vyzněl těsně pro výstavbu větrníků. "Možná to referendum ukázalo, že to je asi žhavé téma, ale bohužel ne pro všechny," dodala Šídlová.

Jak by takový větrný park mohl v Bulovce vypadat, představili letos v dubnu na besedě obyvatelům obce zástupci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Podle jejich záměru by dvě až tři větrné elektrárny mohly být v části Dolní Oldřiš a další dvě až tři přímo v katastru Bulovky. Přípravu projektu ČEZ odhadl minimálně na pět až sedm let.

