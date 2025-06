V Čáslavi na Kutnohorsku se uskuteční referendum k plánovanému rozšíření skládky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Čáslavi na Kutnohorsku se uskuteční místní referendum k plánovanému rozšíření skládky. Bude se konat 3. a 4. října spolu s volbami do Poslanecké sněmovny. Souhlasili s tím městští zastupitelé. Odpůrci rozšíření skládky se obávají růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Odpadová společnost AVE CZ kritiku odmítá.Zmocněnec přípravného výboru Bohumil Bartuněk připomněl, že referendum umožňuje veřejnosti vyjádřit se přímo k otázkám, které mohou mít dlouhodobý vliv na kvalitu života ve městě.

"Občané mají právo být do těchto rozhodnutí zapojeni nejen zprostředkovaně, ale i přímo," uvedl Bartuněk. Návrh přípravného výboru podle něj splňuje veškeré formální náležitosti požadované zákonem a získal dostatečný počet podporovatelů. "Jsme přesvědčeni, že vyhlášení referenda je zákonné a jeho smyslem není suplovat rozhodovací pravomoci úřadů, ale umožnit přímo obyvatelům města vyjádřit jejich postoj a tím určit další kroky místní samosprávě," dodal Bartuněk.

Podle zastupitele za ČSSD Josefa Rumla je referendum v pořádku, ale lidé by si měli při hlasování uvědomit, jaké následky by mělo zamítnutí rozšíření. Městu by podle něj mohly hrozit nenapravitelné ekonomické problémy, protože majitel skládky by se mohl bránit soudní cestou. "Město bude mít problém v řádu miliardy korun," varoval Ruml. Opoziční zastupitel za Čáslav pro všechny Vlastislav Málek namítl, že veřejnost bude mít informace o všech rizicích do uspořádání referenda k dispozici.

Aby mohlo být referendum vyhlášeno, potřeboval přípravný výbor 1600 podpisů od lidí s trvalým bydlištěm v Čáslavi. Nakonec se jich podle iniciátorů podařilo shromáždit výrazně více. Výsledek plebiscitu by měl podle odpůrců zavázat město ke změně územního plánu, která by plánované rozšíření skládky znemožnila.

AVE CZ namítá, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky. Skládka by se mohla rozšířit o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se má zvětšit téměř na 27 hektarů. Zástupci AVE CZ už dříve uvedli, že se skládka bude zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí loni vydalo k rozšíření skládky souhlasné stanovisko. Středočeský kraj se proti rozhodnutí ministerstva odvolal. Nově navrhovaná kapacita, která může být až dvojnásobná, podle hejtmanství neodpovídá trendu pro nakládání s odpady v ČR.

Ministerstvo životního prostředí stanovilo desítky podmínek pro jednotlivé fáze záměru, například je nutné vybudovat odpovídající dopravní napojení, předložit novou hlukovou studii, s každou etapou rozšíření aktualizovat biologické průzkumy a podobně. Stanovisko ministerstva k dokumentaci o rozšíření skládky je jedním ze závazných stanovisek a podkladem pro další správní řízení.

AVE CZ odpadové hospodářství k záměru připravila dokumentaci EIA, původní přepracovala. V novém dokumentu měla zohlednit připomínky obcí v regionu, spolků a veřejnosti. Vedení města firmě už dříve stanovilo omezující podmínky, pro prvních 500.000 metrů krychlových rozšíření má být vybudována neveřejná komunikace. Další rozšíření má být možné po vybudování obchvatu. AVE CZ má také přispívat na rozvoj nemocnice, na sport a kulturu.

