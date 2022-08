V Českém Švýcarsku se stále objevují místa, kde je v půdě vysoká teplota

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Drony objevují v Českém Švýcarsku i 25 dnů od začátku nejrozsáhlejšího lesního požáru v dějinách České republiky stále v terénu horká místa. Nacházejí se u Pravčické brány, Stříbrných stěn, nad soutěskami, u Borového dolu a nad Hřenskem. Hasiči je ošetřují, uvedl na twitteru mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

"Prodloužili jsme vedení vody v okolí Pravčické brány. Jednotlivé sektory mají na starosti revírníci národního parku, kteří koordinují nasmlouvané dobrovolné hasiče v dohlídkách," upřesnil Marvan.

Požár se rozhořel 24. července, v pátek hasiči zásah ukončili předáním posledního hašeného úseku správě národního parku. Na několika stanovištích jsou dohlídky, které si správa zajistila u jednotek dobrovolných hasičů. Na Mezní Louce vznikla provizorní zbrojnice, kde je kolem 40 profesionálních hasičů.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V osadě Mezná shořely tři domy, několik dalších požár poškodil. Po vypuknutí ničivého požáru se na platformě Donio sešlo od dárců více než devět milionů korun. Zástupci platformy se sešli se starosty okolních obcí, aby se domluvili na rozdělení prostředků. "Dohoda nepadla. Víceméně jsme si vyměnili názory. Zástupci Donia chtějí prioritně peníze rozdělit mezi lidi, kterým to poškodilo nemovitost, což vítáme," řekl ČTK starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Zbytek peněz by se měl rozdělit na obnovu infrastruktury, část by měli také dostat hasiči. O konkrétních částkách se zatím podle Pánka nehovořilo, sbírka ještě není uzavřená.

V oblasti Mezná a Mezní Louka je asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená. Stromy tam nejsou v dobrém stavu a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů. Zavřený zůstává také přechod do Německa Hřensko/Schmilka.

Policie vyšetřuje požár jako trestný čin obecné ohrožení. Mluvčí policie Eliška Kubíčková uvedla, že se požár s největší pravděpodobností rozhořel u Malinového dolu. "V souvislosti s požárem nebyl nikdo obviněn, žádné další dílčí informace k průběhu prověřování, případně k verzím, se kterými kriminalisté pracují, nemůžeme zveřejňovat, aby nedošlo k ohrožení nebo zmaření průběhu trestního řízení," dodala Kubíčková. Policie původně příčinu vzniku požáru vyšetřovala jako nedbalostní trestný čin obecné ohrožení.

reklama