V Chodově vznikne centrum nabízející nepotřebné věci k opětovnému využití

V Chodově na Sokolovsku chtějí zřídit takzvané re-use centrum, kam mohou lidé nosit věci, které už nepotřebují, ale někdo jiný by je mohl využít. Město tím chce podpořit cirkulární ekonomiku, která je jedním z témat plánované transformace regionu. Mělo by jít o první podobné centrum v kraji, informoval ČTK starosta Patrik Pizinger (Místní).

V centru bude zaměstnanec, který dovezené předměty zkontroluje a přetřídí. V případě potřeby je opraví a zařadí na seznam. Předměty se pak objeví na webových stránkách re-use centra, kde si je lidé budou moci prohlédnout z domova. Věci k opětovnému využití se podle starosty budou nabízet zdarma.

"U věcí třeba z oblasti elektra by se udělala revize, abychom zjistili, že je to bezpečně použitelné, zařadilo by se to na sklad a vydávalo by se to dál. Je to věc, která patří do koncepce předcházení odpadům," řekl Pizinger.

Letos je v plánu připravit projektovou dokumentaci tak, aby mohlo město v příštím roce zažádat o dotaci. Náklady vyplynou až z dokončeného projektu. Záměrem radnice je umístit re-use centrum v areálu sběrného dvora, prostory jsou tam podle starosty už připravené. Vzniknout by tam mohlo už příštím rokem.

"Nechtěli bychom zůstat jenom u Chodova. Rád bych oslovil i kolegy z okolních obcí, abychom takových center vybudovali více, abychom dali výrobku co největší šanci," uvedl starosta.

Re-use centra si už našla oblibu v některých dalších městech v Česku. Věci k opětovnému využití vydávají například v Olomouci, Pardubicích nebo Ostravě.

