https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-chotkovych-sadech-vznikne-nekolik-novych-vyhlidek-s-piknikovymi-stoly
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Chotkových sadech vznikne několik nových vyhlídek s piknikovými stoly

17.11.2025 11:19 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Chotkových sadech vznikne několik nových vyhlídek s piknikovými stoly. U pomníku Julia Zeyera bude obnoveno jezírko, cesty se upraví tak, aby logicky propojovaly sady s okolím. Vyměněny budou lavičky i osvětlení. Počítá s tím vítězný návrh architektonické soutěže na obnovu Chotkových sadů, který vytvořilo studio Arkytek ve spolupráci s architektem Matoušem Jebavým. Novinářům ho přestavili zástupci Správy Pražského hradu a Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR). Obnova sadů by měla stát zhruba 80 milionů korun, Správa Pražského hradu ji chce platit z výnosů z turismu.
 
"Park vnímáme jako vyhlídkovou cestu mezi Letnou a Hradem. Když půjdete po jižní hraně parku, budou se vám otevírat krásné vyhlídky na Prahu. Nové vyhlídky budou pojmenované po zaniklých bastionech a bude z nich výhled na objekty, které nesou stejné jméno," uvedl Jebavý. Doplnil, že návrh počítá s obnovou jezírka u Zeyerova pomníku a také druhého romantického prvku, který dříve v sadech byl.

Porota ocenila návrh na nové vedení cyklotrasy, která bude vyznačena tak, aby už nevznikaly kolize chodců a cyklistů. "Nyní tam vede cyklostezka a cyklotrasa, jeden směr vede po silnici a druhý skrz park. Náš návrh se snaží ve větší části parku vymístit cyklotrasu mimo park a vytvořit tam takové zalomení, aby cyklisté zpomalili, a odstranili jsme tím nebezpečné místo," vysvětlil Radek Prokeš ze studia Arkytek.

Vítězný návrh počítá s návratem takzvaného pereneta, tedy sbírky trvalek solitérně rozmístěných v trávníku, která byla oblíbená na přelomu 19. a 20. století. Obnova zeleně v parku bude postupná a potrvá asi deset let.

"Nyní se budeme moci pustit do projekčních prací, předpokládáme, že by měly být hotovy v roce 2027 a následně se pustíme do samotné realizace," uvedl ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Obnovu parku chce správa financovat z peněz, které získává z turistického ruchu. "Vnímáme to jako gesto, jak občanům kompenzovat různé negativní jevy spojené s overturismem," doplnil Vyhnánek.

Chotkovy sady vznikly v roce 1832 a jejich založení na místě původního hospodářského zázemí Pražského hradu inicioval poslední nejvyšší purkrabí českého království Karel Chotek kvůli stavbě sousední silnice. Park vznikl pod názvem Lidová zahrada a po Chotkovi byl pojmenován v roce 1841. Následně byl na konci 80. let 19. století upraven podle návrhu tehdejšího ředitele pražských parků a sadů Františka Thomayera. Sousedí s Letohrádkem královny Anny a Královskou zahradou Pražského hradu, s Letenskými sady ho spojuje lávka nad Chotkovou ulicí.

Pražská EVVOluce

