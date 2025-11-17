V Chotkových sadech vznikne několik nových vyhlídek s piknikovými stoly
Porota ocenila návrh na nové vedení cyklotrasy, která bude vyznačena tak, aby už nevznikaly kolize chodců a cyklistů. "Nyní tam vede cyklostezka a cyklotrasa, jeden směr vede po silnici a druhý skrz park. Náš návrh se snaží ve větší části parku vymístit cyklotrasu mimo park a vytvořit tam takové zalomení, aby cyklisté zpomalili, a odstranili jsme tím nebezpečné místo," vysvětlil Radek Prokeš ze studia Arkytek.
Vítězný návrh počítá s návratem takzvaného pereneta, tedy sbírky trvalek solitérně rozmístěných v trávníku, která byla oblíbená na přelomu 19. a 20. století. Obnova zeleně v parku bude postupná a potrvá asi deset let.
"Nyní se budeme moci pustit do projekčních prací, předpokládáme, že by měly být hotovy v roce 2027 a následně se pustíme do samotné realizace," uvedl ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Obnovu parku chce správa financovat z peněz, které získává z turistického ruchu. "Vnímáme to jako gesto, jak občanům kompenzovat různé negativní jevy spojené s overturismem," doplnil Vyhnánek.
Chotkovy sady vznikly v roce 1832 a jejich založení na místě původního hospodářského zázemí Pražského hradu inicioval poslední nejvyšší purkrabí českého království Karel Chotek kvůli stavbě sousední silnice. Park vznikl pod názvem Lidová zahrada a po Chotkovi byl pojmenován v roce 1841. Následně byl na konci 80. let 19. století upraven podle návrhu tehdejšího ředitele pražských parků a sadů Františka Thomayera. Sousedí s Letohrádkem královny Anny a Královskou zahradou Pražského hradu, s Letenskými sady ho spojuje lávka nad Chotkovou ulicí.
