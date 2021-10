V Coloradu vysvobodili jelena, jenž dva roky chodil s pneumatikou kolem krku

Elk with car tyre stuck around its neck for two years is free at last Wildlife officials in Colorado https://t.co/uMNFebf7GL remove obstruction from bull elk at fourth attempt this week pic.twitter.com/oj5WAS10Wh

Jelen, který dva roky bloumal po kopcích amerického státu Colorado s pneumatikou kolem krku, byl ze sevření konečně vysvobozen. Oznámili to ochránci přírody. Do pneumatiky se postupem času dostala hlína a jehličí a pro zhruba 270 kilogramů vážícího jelena wapiti to znamenalo nosit 16 kilogramů váhy navíc. Odstranění nechtěného náhrdelníku tak zřejmě zvířeti velmi ulevilo.

Čtyřletý samec byl zátěže zbaven při čtvrtém pokusu. Spatřen byl v sobotu večer jihozápadně od Denveru, následně mu pracovníci přírodního parku podali uklidňující látky. Původním plánem bylo pneumatiku odříznout. To však bohužel nešlo kvůli ocelové patce. Pracovníci parku proto odstranili jelenovi paroží, aby mu mohli pneumatiku sundat přes hlavu.

"Raději bychom pneumatiku odřízli a nechali mu paroží v době říje," uvedl v pondělním prohlášení Scott Murdoch ze správy coloradských parků. Po odstranění pneumatiky byl jelen podle Murdocha v překvapivě dobrém stavu. "Vlastně mě šokovalo, jak dobře na tom byl," poznamenal.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



