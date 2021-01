V ČR je podle ochranářů 22 vlčích teritorií, nejvíce v pohraničí

běžný uživatel 25.1.2021 20:42 Reaguje na Miroslav Vinkler

Projekty jako takové problém nejsou. Nikdo vám je nedá zadarmo bez řádné soutěže, které se musíte účastnit a příprava takových projektů je časově velmi náročná. Pravdou ale je, že jsou hold privilegované skupiny živočichů, na které dostanete peníze mnohem snadněji než na jiné - a to hold velké šelmy dneska jsou. Takže mě osobně ani nevadí, že projekty byly přiděleny, mě by zajímal výsledek - jestli ty peníze byly účelně vynaloženy a vyřešily problém, na který byly určeny. Pokud ne, je to špatně.

