V děčínské zoologické zahradě mají nový druh kočkovité šelmy - karakala

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Cloudtail the Snow Leopard / Flickr Karakal obývá v děčínské zahradě novou expozici pro kočkovité šelmy, kterou zoo dostavěla letos. Svými černými střapci na uších se podobá rysovi, proto se mu i říká pouštní rys. Ve skutečnosti je však blízce příbuzný servalovi.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedle oblíbeného medvěda Bruna se v expozici děčínské zoologické zahrady zabydlel karakal. Samec nově chovaného druhu kočkovité šelmy přišel ze Zoo Jihlava, informovala mluvčí zoo Alena Houšková.

Karakal obývá v děčínské zahradě novou expozici pro kočkovité šelmy, kterou zoo dostavěla letos. Svými černými střapci na uších se podobá rysovi, proto se mu i říká pouštní rys. Ve skutečnosti je však blízce příbuzný servalovi. "Je to samec a je mu pět měsíců. V brzké době by k němu měla přibýt ještě samice," uvedl vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland.

Mladý samec si na nové prostředí pomalu zvyká, prozatím tráví víc času ve vnitřní expozici, ale má celodenní přístup i do venkovního výběhu. Karakal je neobyčejně mrštný a silný, obratně se pohybuje mezi příkrými balvany a dobře skáče a šplhá. Ve volné přírodě je schopen ulovit antilopy, které jsou až dvakrát větší, než je on sám, těžko polapitelné damany nebo ptáky. "Na léto u něj plánujeme i komentované krmení a věříme, že to bude zajímavá podívaná," doplnil Haberland.

Jméno karakal je odvozeno od tureckého slova karakulak, což znamená černé ucho. Karakal je samotářská šelma bránící si své teritorium. Loví většinou v noci, ale ani denní aktivita není výjimečná. V prostředí otevřené suché krajiny je karakal dokonale maskován svou srstí. Proto i děčínská zoo volila výsadbu v expozici a kolem ní tak, aby co nejvíce korespondovala s jeho domovinou. Životu v místech, kde je voda vzácností, je výborně přizpůsoben a velice účinně hospodaří s tekutinami obsaženými v potravě.

reklama