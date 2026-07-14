V Dyji na Břeclavsku uhynulo přes opatření půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku
Sinicím vyhovuje teplo i sucho, protože ve vodě je kvůli němu vysoká koncentrace živin. Hasiči několik dní na různých místech provzdušňují vodu, v pondělí ve 22:00 byli povoláni dobrovolní hasiči do nadjezí v Břeclavi. K provzdušňování použili šest čerpadel. Díky tomu nad jezem v Břeclavi neklesla koncentrace kyslíku na úroveň, která by byla pro ryby nebezpečná.
Klesla však k ránu na hodnotu půl miligramu na litr v odlehčovacím rameni v Poštorné. Proto i tam vodohospodáři povolali dobrovolné hasiče a Povodí Moravy upravilo manipulaci na jezu.
"Přesto ryby uhynuly. Množství sinic v celém toku zůstává i nadále enormní," uvedlo Povodí. Ryby se před masou sinic, které část řeky proměnily v kašovitou hmotu, snaží uniknout.
Od konce června je také mimo provoz elektrárna na Nových Mlýnech. Situace bude kritická i nadále kvůli extrémnímu suchu a vysokým teplotám. Dnes také hrozí bouřky, s nimiž se pojí prudké změny tlaku a teploty, což dále zvyšuje riziko úhynu ryb.
Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy ve společné tiskové zprávě upozornily na to, že je třeba řešit příčinu opakující se situace. "Prioritou musí být modernizace čistíren odpadních vod, účinnější odstraňování fosforu a důslednější nastavení limitů pro vypouštění odpadních vod zejména v citlivých povodích," uvedly. Situaci by podle nich zlepšilo zvýšení hladiny v Nových Mlýnech o 35 centimetrů, kterému ale brání správní žaloba ekologických organizací. Důvodem, proč plán na zvýšení hladiny napadají, je zásah do biotopů cenných druhů živočichů.
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