V Hongkongu byla infikována kočka nakaženého majitele

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | SETShots / Flickr Infikovaná kočka je od pondělí v karanténě a později ji čekají další testy. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Domácí kočka majitele z Hongkongu nakaženého koronavirem byla rovněž infikována. Oznámily to místní úřady, podle kterých zvíře nevykazuje příznaky nemoci, napsala v noci na včerejšek agentura Reuters. V Hongkongu je to již třetí zvíře, u kterého byl koronavirus potvrzen. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že neexistuje důkaz, že by kočky, psy či jiní domácí mazlíčci mohli infekci přenášet na lidi.

V Hongkongu byl již dříve potvrzen koronavir u dvou psů. Infikovaná kočka je od pondělí v karanténě a později ji čekají další testy.

Koronavirus u kočky byl dosud podle Reuters zjištěn jen v jednom případě, a to u zvířete v Belgii. Tato belgická kočka se podle všeho nakazila od majitele.

Hongkongské úřady poznamenaly, že je velmi pravděpodobné, že domácí zvířata se mohou od majitelů nakazit, lidé by ale neměli propadat panice a psů či koček se z preventivních důvodů zbavovat.

reklama