V Hrádku nad Nisou mapovali s Povodím Labe problémová místa na tocích

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zástupci radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku společně s pracovníky Povodí Labe mapovali včera problémová místa na vodních tocích. Město patří k těm, která byla v kraji při bleskových povodních v roce 2010 postižena nejvíc, a při povodni loni na podzim se Lužická Nisa vylila v místě, kde to nikdo nečekal. Opakování takových událostí chce radnice zabránit, proto svolala povodňovou prohlídku, řekl ČTK Josef Olša z odboru investic a správy majetku města.Největším problémem jsou podle Olši na mnoha místech naplaveniny v Lužické Nise, které zpomalují odtok vody, hladina pak stoupá rychleji než by měla a voda se vylévá z břehů. Loni na podzim tak překvapivě nateklo do zahrad v Loučné kolem Hartavské ulice. Naplaveniny jsou ale i v některých místech ve městě a také na Trojzemí, kde jsou u břehu na německé straně. "Musí se to odtěžit, ale je to problém, je to hraniční tok, takže se to musí řešit s Německem a je to na dlouho," doplnil Olša. Ještě složitější je to podle něj v případě Oldřichovského potoka, který tvoří hranici s Polskem.

Podle místostarosty Jaroslava Poláčka (Hrádek potřebuje změny!) samo město s usazeninami v korytech toků nic dělat nemůže, jen na to upozorňovat. Potřeba by podle něj bylo vyčistit toky od usazenin po celé délce. Problém není jen na Lužické Nise, ale také například na Václavickém potoce, do něhož stéká voda z okolních polí a koryto zanáší, zanesené jsou i propustky pod komunikacemi, podemleté jsou lávky k nemovitostem.

Nejničivější povodně od začátku tisíciletí postihly Liberecký kraj v srpnu 2010, zasáhly více než polovinu území kraje, vyžádaly si pět lidských životů a zůstaly po nich škody za více než osm miliard korun. Hrádek patřil k těm nejpostiženějším, velká voda tam zasáhla na 600 domů a celkové škody na území města se blížily půl miliardě korun. Při opravách se město snažilo udělat vše tak, aby opakování podobné katastrofy předešlo - mosty a lávky nemají v korytech žádné pilíře, hráz rekreační nádrže Kristýna, která se při velké vodě protrhla, má nově možnost regulace odtoku a bezpečnostní přeliv.

Lužická Nisa je od Jablonce nad Nisou ke státní hranici s Německem tokem s významným povodňovým rizikem. Liberecký kraj se proto dohodl s Povodím Labe a šesti obcemi a městy včetně Liberce na přípravě protipovodňových opatření, která mají v budoucnu území ochránit. Nejzásadnějším opatřením je suchá nádrž u Andělské Hory, která se významně dotkne liberecké části Machnín. V největší uvažované variantě by mohla podle plánů Povodí Labe zadržet až tři miliony metrů krychlových vody, náklady na její výstavbu se odhadují na 1,5 miliardy korun. Pomohla by ale podle Olši i Hrádku.

reklama