Odstraňování škod z povodní na vodních tocích Lesů ČR potrvá nejmíň do roku 2030

Zdroj | Lesy ČR Valštejný potok (Valštejnka) - zabezpečovací práce na zprůtočnění potoka.

Odstraňování téměř třímiliardových škod z loňských povodní na vodních tocích a nádržích státního podniku Lesy České republiky (LČR) potrvá nejméně do roku 2030. Loni podnik na odstranění škod dal 113 milionů korun, především šlo o čištění koryt potoků, uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová. LČR spravují téměř polovinu lesů v ČR, mají v nich také na starosti 38 500 kilometrů drobných vodních toků a bystřin a 1086 malých vodních nádrží.Vodohospodářský majetek státních lesů loni poškodilo několik povodní. Největší přišla v září, která zasáhla hlavně severní Moravu. Záplavy poničily Lesům ČR přes 640 kilometrů toků a 26 vodních nádrží. Řada potoků úplně změnila svá koryta. Celkové škody z loňských povodní na vodních tocích podnik vyčíslil na 2,9 miliardy korun.

"Do konce loňského roku se po povodních podařilo dokončit 630 akcí," uvedla mluvčí. Odstraňování další škod podle ní potřebuje projektovou přípravu a příslušná povolení a podle Lesů ČR potrvá nejméně dalších pět let.

Zdroj | Lesy ČR Revitalizace polesí Višňov na Příbramsku - zahrazení melioračních kanálů, obnova vodního toku, vznik mokřadů a 16 tůní.

Celkové výdaje na správu a obnovu vodních toků Lesy ČR zvedly o 12 procent na 930 milionů korun. V nárůstu se projevily právě mimořádné výdaje na odstranění škod z povodní. Kromě výdajů do obnovy a udržování toků a staveb nádrží podnik také vykupoval pozemky důležité pro správu toků.

Do výdajů na správu vodních toků a nádrží spadají i investice v programu Vracíme vodu lesu, který podnik jako reakci na klimatickou změnu vyhlásil v roce 2019. "Loni jsme v programu Vracíme vodu lesu vložili do 210 staveb 320 milionů korun po předloňských 300 milionech korun do 185 staveb," uvedla Jouklová. Stavby zmírňují následky sucha a nedostatek vody v krajině. Především jde o nové tůně, mokřady a rybníky. Podnik obnovuje koryta potoků a malé lesní nádrže.

Finanční výsledky za loňský rok podnik zatím nezveřejnil. Za loňské první tři čtvrtletí podniku klesl hrubý zisk meziročně o 16 procent na 3,875 miliardy korun z 4,63 miliardy korun. Hlavním důvodem snížení zisku byl nižší výnos z prodeje dřeva. Podnik prodával více slabšího dříví a vlákninového dřeva z mladých porostů.

