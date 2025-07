V Hustopečích nad Bečvou odpouštějí vodu z jezera do řeky Bečvy, kvůli dešťům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kvůli obavám z vydatných srážek začali odborníci v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde v únoru havaroval vlak s toxickým benzenem, pozvolně odpouštět vodu ze západní části jezera č.6 do řeky Bečvy. Smyslem je vytvoření rezervy pro případ vydatných dešťů. Jezero č. 6 leží v těsné blízkosti místa havárie, odtok z jeho východní části byl po nehodě okamžitě zaslepen. Kvůli stoupající hladině museli v těchto dnech odborníci již přečerpat vodu do západní části nádrže. Vodní nádrž je pravidelně monitorována, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká.Na severní Moravě a ve Slezsku spadla do dnešního rána jen polovina očekávaných srážek. I když bude na severovýchodě republiky dál pršet, výstrahu na povodňové stavy na řekách je možné odvolat. Na síti X to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Preventivní odpuštění západní části nádrže č. 6 do řeky Bečvy začalo v úterý. Podle inspekce je důvodem udržení dostatečné retenční kapacity. "Přepouštění vod z nádrže do Bečvy bude probíhat několik následujících dnů, dokud nebude hladina snížena na požadovanou úroveň," uvedla mluvčí inspekce.

Do řeky Bečvy se z jezera č. 6 dostává voda poprvé od havárie, i proto vodní nádrž odborníci pravidelně monitorují. "Oblast je zabezpečena sorpčními hady a nornými stěnami. Koncentrace benzenu jsou zde až na jeden či dva odběrové body dlouhodobě pod mezí stanovitelnosti, i v těchto odběrových bodech však koncentrace benzenu splňují limity pro povrchovou vodu," doplnila Miriam Loužecká.

Mimořádnou kontrolu Bečvy kvůli vypouštění vody do řeky plánuje Povodí Moravy. "Koncentrace benzenu v jezerech jsou dlouhodobě monitorovány. S ohledem na velmi nízké koncentrace, na samé hranici detekce, nepředstavuje přepuštění vody jakékoliv riziko pro kvalitu vody v Bečvě. Z preventivních důvodů však provede ve čtvrtek laboratoř Povodí Moravy mimořádný monitoring řeky Bečvy," řekl dnes ČTK za povodí Radek Špatka.

Kvůli obavě z možných záplav, který by mohlo ohrozit situaci v kritické lokalitě, kde se podle aktuálního odhadu sanační společnosti stále nachází asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu, začali v úterý hasiči budovat rozsáhlá protipovodňová opatření. Stavbu zábran v podobě mobilních vaků napuštěných vodou v délce zhruba 450 metrů dokončili příslušníci Záchranného útvaru Hlučín kolem 20:00. Podle aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu však zvýšení hladin toků již nehrozí, dosavadní výstrahy na extrémní srážky i povodně zrušil ČHMÚ dnes v 09:00.

V oblasti ekologické havárie platí do 26. července stav nebezpečí. Do odvolání je také zakázán vstup a pohyb lidí v bezprostředním okolí havárie a vodní nádrže č. 6. Rovněž je nadále zakázáno používání povrchové vody a podzemní vody ze studní na užitkovou vodu v chatové oblasti mezi nádrží a řekou Bečvou. Stav nebezpečí skončí až v okamžiku, kdy pomine veškeré riziko pro veřejnost, doplnila inspekce.

