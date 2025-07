V Hustopečích nad Bečvou se kvůli dešti preventivně chystají protipovodňová opatření

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde se stále odklízejí následky ekologické havárie po únorové nehodě vlaku s toxickým benzenem, chystají hasiči kvůli vydatným dešťům preventivní protipovodňová opatření. Na místo navážejí mobilní protipovodňové vaky, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Josef Koláček. Situaci bedlivě sledují také rybáři, obavu mají i ze zvednutí hladiny jezera, které je nejblíže místu události. Jeho odtok je totiž od nehody zaslepen."Mobilní protipovodňové vaky chystáme, je to čistě z preventivních opatření. Nepředpokládáme, že to bude potřeba, ale neradi bychom byli zaskočeni. Na Bečvě má být nejvýše první povodňový stupeň," uvedl mluvčí hasičů.

Situaci bedlivě sledují také rybáři, obavu mají ze zvýšení hladiny nádrže č. 6 východ, ze které byl po havárii znemožněn odtok vody kvůli možné kontaminaci vedlejší nádrže č. 6 - západ. Zvýšením hladiny může i podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nastat neřízené zaplavování okolních pozemků, rizikem je i možné porušení hráze oddělující obě části nádrže.

Vodu hasiči v minulých dnech přečerpali pomocí velkokapacitního čerpadla do západní části jezera a hladina se snížila o 27 centimetrů. "Má pršet až do čtvrtka, možná do pátku. Voda bude v šestce východní přibývat a to nebezpečí je zase blízko. Nechci vytvářet katastrofické scénáře, ale je jasné, že voda z východní části jezera musí pokračovat dál," řekl ČTK šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

Problém vydatných dešťů v lokalitě zasažené toxickou látkou vnímají i odborníci, i proto sanační projekt pamatuje na protipovodňová opatření. Ta by měla spočívat v zemním hrazení a zvýšené štětové bariéře.

"Protipovodňová ochrana zasaženého místa je navržena v kombinaci s aktuálně zaraženou štětovou stěnou, která bude tvořit nedílnou součást spodní stavby linie protipovodňové ochrany. Minimální výška hráze bude půl metru, maximální výška zhruba 1,6 metru nad úrovní stávajícího terénu," uvedla ČIŽP na svých stránkách s tím, že celková délka této linie by měla být necelých 400 metrů.

Budovat na místě se však zatím nezačala. "Podle našich informací budou protipovodňová opatření řešena samostatným projektem, který se nyní zpracovává," řekla ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

reklama