V italské zoo se narodilo první mládě gorily po 50 letech
23.8.2025 19:04 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stacy Spensley / Flickr
Podle vyjádření parku se o mladě jeho matka Tamani stará dobře a na vše dohlíží otec Nasibua. Pohlaví mláděte prozatím není známo, protože ošetřovatelé nechtějí matku a jejího potomka rozdělovat.
Italská zoo se tak dočkala podobného úspěchu jako loni zoologická zahrada v Praze. Tam se narodily dvě gorilí samičky Mobi a Gaia.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk