https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-italske-zoo-se-narodilo-prvni-mlade-gorily-po-50-letech
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V italské zoo se narodilo první mládě gorily po 50 letech

23.8.2025 19:04 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stacy Spensley / Flickr
V Itálii se narodilo první mládě gorily po 50 letech, informovala tento týden agentura ANSA. Mládě se narodilo v Zoosafari Fasano v provincii Brindisi.
 
Zoopark oznámil novinku na svých sociálních sítích a uvedl, že kromě prvního narození gorilího mláděte jde také o příslib naděje v zachování tohoto zvířecího druhu.

Podle vyjádření parku se o mladě jeho matka Tamani stará dobře a na vše dohlíží otec Nasibua. Pohlaví mláděte prozatím není známo, protože ošetřovatelé nechtějí matku a jejího potomka rozdělovat.

Italská zoo se tak dočkala podobného úspěchu jako loni zoologická zahrada v Praze. Tam se narodily dvě gorilí samičky Mobi a Gaia.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Orangutan v pražské zoo. Foto: Petr Hamerník Zoo Praha Pražská zoo oslaví Mezinárodní den orangutanů bodlok fialový Foto: Francois Libert Flickr Skla budovaného pavilonu akvárií v Hodoníně přesunul jeřáb s přísavkami Na zamraženém ovoci si postupně pochutnali všichni členové gorilí tlupy. Petr Hamerník Zoo Praha Zoo Praha dala některým zvířatům opět led k ochlazení, gorily dostaly zmrzliny

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 1

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 36

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 199

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 42

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Dobrovolníci pomáhali zvýšit biodiverzitu lesa. Aby se tu dařilo i obyvatelům světlin, starých stromů a mrtvého dřeva

Diskuse: 9

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 10
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist