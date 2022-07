V Janově na Svitavsku chystají referendum o vzniku menší zoologické zahrady

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Janov na Svitavsku chce v době komunálních voleb uspořádat také referendum. Lidé tam budou rozhodovat, zda chtějí, nebo nechtějí v obci menší zoo. Chce ji postavit místní chovatel papoušků, řekl starosta Luboš Jiskra (SNK Za rozvoj obce Janov). Volby se konají 23. a 24. září. Obec má kolem 770 obyvatel.

"Mám k projektu neutrální postoj. Referendum je závazné, pokud vyjde kladně, tak zoo bude, když záporně, tak nebude. Jsem rád, že referendum bude, jako zastupitelé se pak máme o co opřít, aby to nedopadlo tak, že nám to budou lidé další roky vyčítat," řekl Jiskra.

Obec musí místní referendum oznámit ministerstvu vnitra. Zatím nemá přesné znění otázky. "Až budeme mít zápis usnesení zastupitelstva, potom to zašleme na ministerstvo vnitra. Otázku pro referendum ještě nemáme, uvažujeme nad ní. Musí být jednoznačná, nezavádějící, jednoduchá," řekla úřednice obecního úřadu Pavlína Drábková.

O vybudování zoo na pozemcích o velikosti 4,5 hektaru usiluje Marcel Kohout, který tam žije a má velký chov papoušků. K tomu na Bali vlastní ptačí farmu, která se specializuje na chov loriů, ale i dalších druhů.

V roce 2020 požádal janovský úřad o změnu územního plánu, na pozemcích za obcí je zatím povolená jen zemědělská půda. Obec mu podnikatelský záměr schválila, následně koupil pozemky, řekl Kohout ČTK.

Poté zástupci obce změnili názor a zastupitelé hlasovali nedávno o konání referenda. "Musíme počkat na rozhodnutí obyvatel. Máme udělané studie vlivu na životní prostředí, hospodaření s vodou a vizualizaci. Lidé se bojí, že tady bude velká doprava, ale zoo bude mít obrovské parkoviště a je až daleko za obcí," řekl Kohout.

Do zoo by chovatel přestěhoval papoušky ze svého chovu a pořídil tam i další menší druhy zvířat. Měl by tam být dětský koutek s kuřičkami nebo oslíky, rybník s vodním ptactvem, tropický pavilon s motýly nebo pavilon s papoušky.

"Papoušci budou na volno, máme jich spoustu ochočených, děti si s nimi mohou hrát. Budou tam různé průchozí voliéry, kde budou klokánci, lemuři, surikaty. Chtěl bych, aby mezi návštěvníkem a zvířetem nebyla bariéra," řekl Kohout.

Zoologická zahrada by měla být v provozu celoročně a nabízet i ubytování, například s výhledem na antilopy. Odhadované náklady byly kolem 50 milionů korun, což podle Kohouta při dnešních cenách reálné není, bude to mnohem víc. O dotacích neuvažuje, protože programy soukromá zoo nepodporují, uvedl.

"No, a v roce 2026 můžeme jít dovnitř. Jinak mi volají ze všech možných koutů světa, ať to udělám u nich. Ale já to nechci mít daleko, řekl chovatel. Pokud projekt Janovštví neschválí, bude hledat chovatel místo jinde, ale co nejblíž Janovu. "Čekám na Litomyšl, až mi najde případně nějaký pěkný pozemek," dodal.

