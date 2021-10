V Japonsku vybuchla sopka Aso, vychrlila kouř a popel

Na jihojaponském ostrově Kjúšú dnes vybuchla sopka Aso, která vychrlila mohutný oblak tmavého kouře a popela do výšky 3,5 kilometru. Místní úřady varovaly před hrozbou žhavé lávy a padajícího kamení, žádná zranění ani škody ale nebyly hlášeny, informovala agentura Reuters.

Erupce nastala kolem 11:43 místního času (04:43 SELČ), uvedl japonský meteorologický ústav. Ten také upozornil, že obce nacházející se v blízkosti vulkánu pravděpodobně po výbuchu sopky pokryje vrstva popílku.

Japonské úřady zvýšily varování před aktivitou sopky na třetí nejvyšší stupeň na pětibodové škále. Zároveň vyzvaly občany, aby se k vulkánu, který je jednou z turistických atrakcí na ostrově Kjúšú, nepřibližovali. Kontrolují také, zda jsou v pořádku všichni lezci, kteří se na hoře v době erupce nacházeli.

Hora Aso s 1592 metry nad mořem patří k největším aktivním sopkám v Japonsku, které je jedním ze seizmicky nejaktivnějších míst planety. Na jeho území se nachází více než stovka vulkánů. Výbuch jiné japonské sopky Ontake, nacházející se v prefektuře Nagano západně od Tokia, si v září 2014 vyžádal přes 60 obětí, což byla největší katastrofa tohoto druhu za téměř 90 let.

This is an incredible video—an ash explosion at Mt. Aso, the largest active volcano in Japan, taken this morning, Wednesday October 20, 2021.



This looks to be the first activity at the volcano since 2016. (As I write, @SmithsonianGVP is down.)



Credit: RKK Kumamoto Broadcasting pic.twitter.com/Y8w2BylJ0b