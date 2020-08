V jihlavské MHD budou místo autobusů na naftu autobusy na plyn

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V pravidelném provozu jihlavské MHD přestanou sloužit autobusy na naftu. Dopravní podnik je může zcela nahradit vozy na stlačený zemní plyn (CNG). Teď uvádí do provozu pět nových autobusů na plyn, celkem jich má 25. Podle firmy mají nižší emise škodlivých látek a jejich provoz je podstatně levnější. Autobusy poháněné naftou by tak měly v jihlavských ulicích jezdit už jen při výlukách. ČTK to řekl provozně technický náměstek podniku Jaroslav Šetek.

Nové autobusy zatím podnik testuje. "Předpokládám, že by měly postupně vyjíždět na trať tak během čtrnácti dnů," řekl náměstek.

V jihlavské MHD slouží autobusy a trolejbusy. První čtyři autobusy na CNG začaly v krajském městě Vysočiny jezdit před devíti lety. Vozový park městský podnik modernizuje s pomocí evropských dotací.

Nákup posledních pěti autobusů Solaris Urbino 12 CNG stál podle věstníku veřejných zakázek 31 milionů korun bez daně. Do letošního září by měl mít jihlavský dopravní podnik také deset nových trolejbusů. Sedm z nich bude parciálních, to znamená, že díky trakčním bateriím budou schopné jezdit i mimo trolejové vedení. V tomto případě jde podle věstníku o zakázku za 129 milionů korun.

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., měl podle zveřejněné výroční zprávy zkraje tohoto roku 29 trolejbusů, 40 autobusů MHD a dva zájezdové autobusy. Vozy MHD ujely v Jihlavě za minulý rok zhruba tři miliony kilometrů, z toho trolejbusy 1,34 milionu a autobusy 1,67 milionu. V součtu vloni městskou hromadnou dopravu využilo přes 16 milionů cestujících. Dopravní podnik se 170 pracovníky vykázal za rok 2019 obrat 156 milionů korun. Na krytí ztrát MHD dostal od města 83 milionů.

reklama