V Konstantinových Lázních vysadily 500 stromů, nahradily odumřelé

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rozlehlý lázeňský park v Konstantinových Lázních na Tachovsku omladí 500 nových jehličnatých i listnatých stromků. Nahradí téměř 200 stromů zničených kůrovcem a kalamitou nebo odumřelých suchem či stářím, které se musely pokácet. Zaměstnanci Léčebných lázní Konstantinovy lázně (LLKL) zasázeli už 400 jedlí a další stovku listnáčů vysadí v příštích dnech. Práce v parku byly jednou z náhradních činností v době, kdy byly lázně bez pacientů a hostů, , sdělila ředitelka lázní Dana Jurásková.

Lázeňský park byl založen v roce 1803 zároveň s lázněmi. Podle dendrologického průzkumu z roku 2019 tam rostlo téměř 1000 jehličnatých i listnatých stromů různého stáří. O rok později muselo být více než sto zejména smrků kvůli suchu nebo kůrovci pokáceno, loni to bylo dalších 30 stromů a letos dvě vichřice polámaly 40 stromů.

"Abychom obnovili mohutnost parku, zasadili jsme jedle na východním a západním okraji a dále vysadíme 50 buků a 50 dubů uvnitř parku. Snažíme se zachovat místa, kde se původně stromy nacházely, jen vysazujeme větší počet kvůli obavám z úhynu sazenic. Budeme muset také chránit mladé stromky proti okusu srnčí zvěří a zajíci," řekla Jurásková. Už loni zasadili zaměstnanci 50 jedlí v místech největšího kácení.

LLKL vybraly podle ředitelky do lázeňského parku jedle nejen proto, že nebývají napadeny kůrovcem, ale také kvůli tomu, že hezky vypadají a mají výraznou vůni. "Buky a duby rovněž kůrovec nenapadá, a navíc dodají parku rozmanitost i potravu pro různé živočichy, například pro veverky,“ uvedl lesní expert Martin Bubeníček. V příznivých klimatických podmínkách mohou podle něj ze sazenic jedlí vyrůst do pěti let metr vysoké stromy.

LLKL se 404 lůžky v deseti lázeňských domech a stovkou zaměstnanců jsou jedinými lázněmi v Plzeňském kraji. Dlouhodobě se zaměřují na kardiovaskulární choroby, sedm let i na léčbu pohybového ústrojí. Specializují se také na wellness pobyty, tedy na relaxaci a aktivní odpočinek.

Václav Prokš kš

reklama