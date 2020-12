V kovozoo přibyl Strom života - sedmimetrová skulptura vrby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Kovozoo / Facebook Strom života bude podle Juřenové také stromem přání. Na jeho větve budou moci návštěvníci kovozoo věšet zámky coby listy stromu.

Novou dominantou kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku je sedmimetrová skulptura vrby nazvaná Strom života. Umělečtí kováři Vojtěch Sousedík a Jakub Vaňhara na ní pracovali od jara minulého roku. Kovová vrba váží téměř čtyři tuny, průměr její koruny je 7,5 metru. Na větve bylo použito 1300 metrů řetězu. Celková doba výroby je téměř 600 hodin, sdělila ČTK Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál kovozoo provozuje.

Kováře s nápadem oslovil generální ředitel REC Group Bronislav Janeček. "Když řekl, jak velký by ten strom měl být, myslel jsem, že jde o šílenost. Ale o to víc mě to provokovalo. To je prostě výzva, která se neodmítá. ... Čím víc jsme nad celým projektem a jeho velikostí přemýšleli, tím víc nám docházelo, jak výjimečné události jsme se stali součástí. Tak velké a neobyčejné dílo by mělo mít smysl a jasně čitelné poselství. Milé a přívětivé poselství, které má v lidech vyvolávat jen příjemné pocity," uvedl Sousedík.

Strom je, stejně jako ostatní exponáty v areálu, vyroben ze železa. Kováři využili jak nový materiál, tak i kovový šrot. "Kmen je vyroben ze slzičkového plechu, který připomíná strukturu kůry. Kolem kmene se vine spirála, která má zase znázorňovat šroubovici DNA. Tato šroubovice je vytvořena z ozubených kol a dalších podobných komponentů, které mají symbolizovat precizní propojení a fungování všech tělesných procesů," uvedl Sousedík.

Strom života bude podle Juřenové také stromem přání. Na jeho větve budou moci návštěvníci kovozoo věšet zámky coby listy stromu. "Naše kovová vrba je pro nás symbolem lásky, rozvoje a zrození nového života a tím, jak na ní budou přibývat listy, bude ožívat, kvést, rozvíjet se, stejně jako kovozoo," řekla Juřenová.

V kovozoo přibylo také 30 vzrostlých stromků různých druhů od smrku, přes javor, habr, hloh, platan, akát až po borovici. Stromy pracovníci zasadili do kovových květináčů, původně ocelových tanků na jablečnou dřeň zakoupených od potravinářské firmy. Kovozoo vznikla v dubnu 2012 ve zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru, lidé si v ní mohou prohlédnout více než 300 zvířat vytvořených z kovového odpadu.

