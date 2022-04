V Kovozoo ve Starém Městě pokřtí medvěda kodiaka z kovového šrotu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo / Hugo / Wikimeda Commons Kovozoo nabízí více než 300 zvířat vyrobených z kovového šrotu.

V Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku pokřtí v sobotu 23. dubna při oslavách Dne Země sochu medvěda kodiaka vyrobenou z kovového šrotu. Celodenní akce nabídne také ekologickou olympiádu, ukázku kovošrotové techniky a zásahu hasičů nebo možnost vyzkoušet si práci kováře, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.

Oslavy, které mají patnáctiletou tradici, se v Kovozoo uskuteční po dvouleté pauze způsobené opatřeními proti šíření koronaviru. Areál bude otevřený od 10:00 do 19:00. "Nejdůležitějším motivem je ekologická výchova nové generace. Vedle ekologie se pak soustředíme také na zdravý životní styl," uvedla Juřenová.

Především pro děti a jejich rodiče je určena ekoolympiáda. Zájemci při ní plní ekologicky zaměřené úkoly a získávají razítka do kartiček. Za vyplněnou kartičku pak obdrží medaili. Pořadatelé lákají také na bagrovou show. "Jde v podstatě o patnáctiminutové představení práce kovošrotové techniky v akci při zpracování kovového odpadu," uvedla Juřenová. Hasiči ve dvou vstupech divákům předvedou vyprošťování lidí z havarovaných aut.

Na stanovištích v zahradě Kovozoo se lidé seznámí s přírodou a životem na statku. Děti budou odlévat stopy zvířat, poznávat jedlé plevele nebo se učit o medu. "Poznají, jak těžký je život farmáře, když si zajezdí s kolečkem hnoje. Vlastnoručně si namelou ovesné vločky a dozví se, jak roste chléb. Hvězdárna Vsetín návštěvníkům představí nebe nad hlavou, budeme pozorovat Slunce a Venuši," uvedli pořadatelé. Skauti ukáží, jak vázat uzly, balit spacák na čas nebo řezat dřevo. V programu nebudou chybět ani fyzikální a chemické experimenty.

Ve 14:00 se uskuteční křest sochy medvěda kodiaka. "Živá předloha našeho kovového médi měří ve vzpřímené poloze až tři metry," řekl zakladatel Kovozoo Bronislav Janeček. V kovárně budou moci lidé pozorovat práci kovářů a také si ji sami vyzkoušet. Přichystán bude dále koutek zdraví a krásy, dojde i na testovací jízdy nových automobilů Škoda. Na pódiu vystoupí kouzelník Jiří Hadaš, Železný Zekon Zdeněk Knedla a skupina Mňága a Žďorp. Vstupné do areálu je 150 korun, pro děti do tří let zdarma.

Kovozoo nabízí více než 300 zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například tramvaj, letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem.

