V Krkonoších bude 15. srpna odhalen Mariánský sloup Královna hor

V Krkonoších u Erlebachovy boudy bude 15. srpna odhalen Mariánský sloup Královna hor. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva ve spolupráci s Radimem Hankem. Dílo vznikalo několik let pod záštitou královéhradeckého biskupa Jana Vokála, řekl ČTK mluvčí biskupství Pavel J. Sršeň. Za projektem stojí majitelé boudy, rodina Tomáškova. Nápad mariánského sloupu podpořila také Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).Nerezový sloup byl už vztyčen, sousoší Panny Marie a Ježíše Krista na umístění na vrcholu sloupu čeká. Mariánský sloup stavbaři dokončují v nadmořské výšce 1140 metrů nedaleko kapličky svatého Františka z roku 2007.

"Socha byla vyrobena slévárnou Jiřího Sovince. Nerezový sloup je dílem českobudějovické strojírenské firmy JihoTech. Samozřejmě se musely provést terénní a statické práce, nedílnou součástí byly pak i kamenické práce," sdělil Jiří Tomášek z Erlebachovy boudy.

Na projektu podle něj spolupracovalo více než sto lidí. "Nerezový sloup je zaražen do velkého žulového balvanu jako hřeb do Kristova kříže a vyrůstá ve Strom života," řekl ČTK Tomášek.

Kámen byl nalezen pár metrů od Erlebachovy boudy při povodni v loňském roce. "Je z velmi tvrdé žuly a byl tak nepoddajný, že trvalo tři dny, než se ho podařilo provrtat. Modlitby na sloupu jsou řezané strojem z roku 2023, ale socha je odlévaná způsobem jako před tisíci lety," sdělil Tomášek.

Matka Boží reprezentuje podle autorů v sousoší církev. "Tvář královny je důstojná s mírným úsměvem pro nás a zjevným výsměchem zlu, neboť už nemá žádnou moc. Ústředním tématem je dítě Kristus s ranou v boku, s rozepjatýma rukama, symbolizujícími kříž. Myšlenka díla je vysoce radostná. Je vyhráno a je jenom na nás, zda se touto cestou vydáme," sdělil Tomášek.

Obdobné skulptury vzniknou čtyři, uvedl mluvčí biskupství. Jedna bude umístěna v Krkonoších, druhá poputuje v září do Nazareta v Izraeli, třetí do slovinského Mariboru a čtvrtá asi do Sýrie.

"Dvanáct fragmentů jsme odlili z nerezové oceli roztavené při teplotě 1670 stupňů Celsia. Ty se následně navaří na nerezový sloup, na němž bude posazena socha Panny Marie s Ježíšem v náručí," uvedl Silvester Dědek z firmy Přesné odlitky.

Odhalení monumentu v Krkonoších u Erlebachovy boudy bude 15. srpna o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Slavnost začne v 17:00 mší. Jiří Pavlica pro tuto příležitost složil ústřední píseň.

