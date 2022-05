V Krkonoších se začíná rýsovat sněhové pole známé jako Mapa republiky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | cs:ŠJů / cs:ŠJů / Wikimeda Commons Mapou republiky se nazývá sněhové pole na jižním svahu Studniční hory nad Modrým dolem, bývá v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů. Přestože leží na jižním svahu, který odtává nejdříve, sníh tam zůstává nejdéle v Krkonoších.

Na úbočí Studniční hory ve východních Krkonoších se začíná rýsovat sněhové pole známé jako Mapa republiky. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) odhaduje, že ještě nyní by tam mohl sníh v maximech dosahovat devíti metrů. ČTK to řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Odhadl, že by Mapa republiky mohla letos odtát na přelomu června a července. Loni roztála v první polovině července.

"Letos byla sněhová pokrývka na hřebenech Krkonoš průměrná, zima byla charakteristická častým střídáním chladnějších a teplejších period. Loni bylo naměřeno maximum 9,6 metru, a to 26. dubna," řekl ČTK Drahný.

Absolutní maximum Správa KRNAP zaznamenala v zimní sezoně 1999/2000, kdy tam byla 15,7 metru mocná sněhová vrstva. Sněhové pole tam tehdy odtálo v první dekádě srpna. Maxima jsou tam zaznamenávána většinou na jaře. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar první republiky, až nakonec zůstávají střední Čechy.

Mapou republiky se nazývá sněhové pole na jižním svahu Studniční hory nad Modrým dolem, bývá v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů. Přestože leží na jižním svahu, který odtává nejdříve, sníh tam zůstává nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které pravidelně ukládají obrovská množství sněhu. Sněhová vrstva pak dosahuje mnohametrové výšky, uvedl KRNAP.

Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli před desítkami let turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky. V současnosti se nachází v nejpřísněji chráněné první zóně KRNAP, proto se k němu turisté nedostanou. Dobře viditelné je od Chalupy na Rozcestí nebo z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor v sedle mezi Luční a Studniční horou.

