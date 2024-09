V Kynšperku nad Ohří přišlo k referendu o větrníkách málo lidí, je neplatné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hrk422 / Shutterstock Větrná elektrárna

Referendum o stavbě větrných elektráren v katastru města Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku je neplatné. Lidé se měli vyjádřit, jestli chtějí, aby větrníky nad obcí investor postavil. Nepřišlo jich ale dost, byť jen těsně. K platnosti bylo potřebam alespoň 35 procent oprávněných voličů a přišlo jich 34,35 procenta. Výsledky místního referenda vyvěsilo město na své úřední desce.Investor plánuje výstavbu větrné elektrárny v katastru Chotíkova u Kynšperka. Tomu ale zatím brání územní plán města. Pokud by ale lidé pro elektrárny hlasovali, město by v následujících 20 letech získalo přes 64 milionů korun. Podle starosty Marka Matouška (SNK) by to pro rozpočet města bylo hodně peněz, a proto město vyhlásilo k tomuto tématu referendum.

Z celkových 1217 platných hlasů v referendu bylo 874 proti a 328 pro stavbu. Referendum, ale není platné, takže není ani pro vedení města závazné. Nicméně může sloužit jako vyjádření občanů.

Záměr investora, kterým je společnost meridian Nová energie s.r.o., počítá se stavbou čtyř větrných elektráren s výškou tubusu 148 metrů, spolu s vrtulí mají mít 223 metrů. Součástí návrhu smlouvy bylo také stanovení finančních příspěvků pro město v podobě jednorázové dotace po výstavbě ve výši čtyř milionů korun. Každoroční dotace v prvním až 14. roce by měla být 2,88 milionu korun a v 15. až 20. roce 3,36 milionu korun. Celkem by tak šlo o 64,48 milionu korun.

Proti výstavbě vznikla ve městě se zhruba 4500 obyvateli petice, kterou podepsalo 246 lidí. Podle starosty mají sice lidé k záměru spíš negativní postoj, ale na druhou stranu by město odmítnutím přišlo o výrazný příspěvek do rozpočtu.

