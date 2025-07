V lesích Lesů ČR opět platí zákaz pálení klestu, riziko požárů je zvýšené

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) platí i letos zákaz pálení klestu. Návštěvníci lesů by v nynějším velmi horkém počasí a zvýšeném riziku požárů měli být velmi opatrní při jakékoliv manipulaci s ohněm, řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Letos zatím podnik eviduje 82 požárů, které zasáhly 15,7 hektaru lesa, se škodou téměř čtyři miliony korun. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.Zákaz pálení klestu platí od dubna do konce října a podnik jej poprvé jako prevenci před požáry vydal loni. "Letos nařízení dál platí. Výjimky jsou možné jen v odůvodněných případech," uvedla mluvčí. Pálení klestí lze dělat v rámci hospodaření v lese.

Návštěvníkům lesa rozdělávání ohně v lesích zakazuje zákon o lesích, a to celoročně. "Zakázáno je podle lesního zákona v lesích i kouření a odhazování hořících a doutnajících předmětů, a to až do padesátimetrové vzdálenosti od porostu," uvedla mluvčí. Nejčastější příčinou požárů bývá podle lesníků nedbalost návštěvníků lesa, kteří v porostu rozdělají oheň, odhodí nedopalek nebo skleněnou láhev, případně její střep.

Pokud by suché a horké počasí pokračovalo a zvyšovalo by se dál i riziko požárů, lesníci by například zavedli protipožární hlídky. "Zatím to není třeba. Pomohlo i červnové počasí, které bylo chladnější se srážkami," uvedla mluvčí.

Dlouhotrvající sucho by mohlo poškodit i jarní výsadby stromků. "Zatím je na hodnocení vlivu sucha na mladé výsadby brzy," uvedla mluvčí.

Plocha 15,7 hektaru zasažená požáry u Lesů ČR v prvním pololetí byla meziročně vyšší o čtvrtinu. "Nejčastěji hořelo v severních Čechách, a to devatenáctkrát. Oheň tam ale poškodil jen 0,31 hektaru lesů," uvedla Jouklová.

Největší letošní požáry na majetku státního podniku byly v zimě. V únoru oheň na Lesní správě Šternberk na Olomoucku poškodil čtyři hektary lesa se škodou přes 306.000 korun. V březnu na Lesní správě Židlochovice na Brněnsku požár zasáhl 1,6 hektaru lesa, škoda byla 281.000 korun. "U prvního požáru příčina nebyla zjištěna, u druhého byla příčinou nedbalost," uvedla mluvčí. Na Bruntálsku se letos lesníci setkali i s případy žhářství, záležitost podle Jouklové řeší policie.

