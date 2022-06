V lesích Žďárska jsou tisíce stromů napadených kůrovcem, kalamita nekončí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ve smrkových lesích okolo Žďáru nad Sázavou jsou tisíce stromů napadených kůrovcem, vlastníci by je měli zpracovat do půlky června. Kůrovcová kalamita nekončí, další vývoj bude záviset na rychlosti zásahu v lesích a na počasí, řekl ČTK vedoucí žďárského odboru životního prostředí Jaroslav Doubek. Někteří majitelé lesů podle něj chtějí kvůli zdražování energií napadené dřevo zpracovávat postupně na topení, což je podle něj chybný přístup, který kalamitu posouvá do dalších lesů. Hrozí za něj pokuta.

"Vlastníci teď mají velkou šanci, vzhledem k průběhu počasí a k tomu, co se v minulých letech už podařilo udělat, kůrovcovou kalamitu výrazně zpomalit," řekl Doubek. Kůrovci se teď množí a žerou pod kůrou, znovu vyletí zřejmě ve druhé polovině června. Majitelé lesů, kteří do té doby dřevo nezpracují, se dopouští přestupku vůči lesnímu zákonu a navíc umožní to, že kůrovci napadnou další stromy, uvedl.

Žďárský odbor životního prostředí uzavřel v posledních 12 měsících přes 40 přestupků, výše sankcí se podle Doubka pohybuje většinou v tisících korun. Poptávka po dřevě je teď vysoká a kdo nechává stát kůrovcové dřevo, je podle něj sám proti sobě. "Protože ta cena (dřeva) je na historických maximech," řekl.

Úřad spravuje území s 20 000 hektary lesů, které mají několik tisíc vlastníků. V části tohoto území, například kolem Bohdalova, už jsou lesy hodně poškozené kůrovcem, v další části jsou na tom lépe. Doubek uvedl, že úřad eviduje u drobných vlastníků asi 5000 stromů napadených kůrovcem, které je ještě potřeba vytěžit. Na velkých lesních majetcích už jsou podle něj poškozené stromy zpracované.

Městu Žďár nad Sázavou patří 300 hektarů lesů. Kvůli kalamitě se tam roční těžba dřeva zvýšila z 3000 metrů krychlových na 9000 metrů krychlových.

Podle Doubka by majitelé lesů neměli odkládat ani zalesňování, i když na něj byla lhůta prodloužená ze dvou na pět let. "Kdo bude čekat až na ten čtvrtý pátý rok, bude mít problémy zalesnit, protože paseka zaroste," upozornil.

Smrkové lesy na Vysočině likviduje kůrovec několik let. V roce 2020 se podle ČSÚ těžba na území tohoto kraje meziročně zvýšila o 12 procent na 8,71 milionu metrů krychlových, třetím rokem byla nejvyšší mezi kraji v ČR. Výsledek za rok 2021 zatím statistici nezveřejnili.

