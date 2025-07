V liberecké botanické zahradě kvetou lekníny včetně viktorie královské

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V liberecké botanické zahradě začaly kvést lekníny včetně viktorie královské, což je největší leknín světa. Sezona jim začala zhruba o dva týdny později než loni, řekl ČTK ředitel zahrady Václav Lenk."Letos se nám to malinko posunulo, ale rozhodně to není špatně," řekl Lenk. Za zpožděním je podle něj chladnější počasí než loni. "Tím, že leknínové skleníky jsou vytápěné, tak tam není problém v tom smyslu, že by to venkovní počasí ovlivnilo nějak zásadně teplotně. Ale spíš jde o to, že pokud je pod mrakem, tak na to lekníny reagují tím, že úplně extra nechtějí kvést, protože mají samozřejmě radši slunné počasí, kdy je v přírodě jasné, že lítá víc hmyzu," dodal ředitel zahrady.

Bílý květ viktorie královské se poprvé otevírá obvykle po západu slunce a jako samičí květ láká noční opylovače – brouky z tropických oblastí. Ráno se opět zavírá a druhý večer se rozevírá znovu, tentokrát v sytě růžové barvě, už jako květ samčí. Své hmyzí návštěvníky pak propouští kompletně obalené pylem, připravené zajistit další generaci rostliny. Po této dvoudenní proměně květ uvadá.

Šanci vidět květ viktorie královské mají návštěvníci, kteří přicházejí do liberecké botanické zahrady ráno nebo večer. "Když je několik dní hezky, tak se návštěvníkům může poštěstit, že třeba už v půl šesté večer je vidět, jak se květ začíná otevírat," uvedl Lenk.

Zajímavostí je, že uvnitř květu může být teplota až o deset stupňů vyšší než v okolním prostředí a obrovské listy viktorie královské unesou více než 20 kilogramů. Díky své pevnosti a dokonalé struktuře se listy viktorie staly předlohou pro konstrukční řešení některých architektonických staveb.

Hlavní sezona kvetení u viktorie královské je v červenci a srpnu. Šanci vidět její květ mají nyní návštěvníci zahrady v Liberci poměrně velkou. "Vytvářejí za sezónu, což u nás jsou zhruba tři měsíce, tak okolo 50 květů, pokud je rostlina v kondici. Takže to vychází asi na tři květy za týden. A tím, že viktorie jsou tady jak v pavilonu velkých leknínů, tak zároveň v tropickém skleníku uvnitř komplexu, tak šance se zdvojnásobuje," dodal Lenk.

V pavilonu leknínů L má liberecká botanická zahrada dokonce všechny tři největších leknínovité rostliny světa, mezi něž vedle viktorie královské (Victoria amazonica) patří také viktorie Cruzova (Victoria cruziana) a euryalé vzdorná (Euryale ferox). I ty už nyní v Liberci kvetou.

