V liberecké zoo se narodil sameček silně ohrožené zebry bezhřívé
"Tento nejohroženější poddruh zebry stepní dnes chová jen deset zoologických zahrad a celková, až donedávna dlouhodobě stagnující, populace v lidské péči čítá pouhých 41 jedinců. Za poslední rok se ale v celé Evropě narodilo osm nových přírůstků, což je pro její posílení a stabilizaci velmi pozitivní a nadějný trend," řekl hlavní zoolog Zoo Liberec Luboš Melichar.
Před několika dny narozené mládě mohou při troše štěstí už nyní vidět i návštěvníci liberecké zahrady. Do venkovního výběhu chodí na několik hodin v nejteplejší části dne s celou skupinou zeber. "Matkou mláděte je dvaadvacetiletá zkušená samice, která přivedla na svět již šest potomků. Navzdory jejímu vyššímu věku se o mládě vzorně stará a hřebeček v její péči zatím zdárně prospívá," dodal Melichar.
