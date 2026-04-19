V liberecké zoo se narodil sameček silně ohrožené zebry bezhřívé

19.4.2026 00:31 | LIBEREC (ČTK)
V zoologické zahradě v Liberci se na začátku dubna narodil sameček silně ohrožené zebry bezhřívé. Pokud se ho podaří odchovat, bude cenným přírůstkem pro posílení a stabilizaci celkové evropské populace tohoto poddruhu zeber, uvedla mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Liberecká zoo se chovu zeber bezhřívých věnuje od roku 2006, od té doby se zde narodilo deset mláďat.
 
Zebra bezhřívá patří mezi jedny z nejohroženějších kopytníků Afriky. Ve volné přírodě v současnosti žije pouze na dvou místech v Ugandě, v Národním parku Kidepo Valley a rezervaci Pian Upe.

"Tento nejohroženější poddruh zebry stepní dnes chová jen deset zoologických zahrad a celková, až donedávna dlouhodobě stagnující, populace v lidské péči čítá pouhých 41 jedinců. Za poslední rok se ale v celé Evropě narodilo osm nových přírůstků, což je pro její posílení a stabilizaci velmi pozitivní a nadějný trend," řekl hlavní zoolog Zoo Liberec Luboš Melichar.

Před několika dny narozené mládě mohou při troše štěstí už nyní vidět i návštěvníci liberecké zahrady. Do venkovního výběhu chodí na několik hodin v nejteplejší části dne s celou skupinou zeber. "Matkou mláděte je dvaadvacetiletá zkušená samice, která přivedla na svět již šest potomků. Navzdory jejímu vyššímu věku se o mládě vzorně stará a hřebeček v její péči zatím zdárně prospívá," dodal Melichar.

