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V Libereckém kraji vytřídil loni každý obyvatel 93,2 kg odpadu, o 12 procent víc

20.6.2026 19:11 | LIBEREC (ČTK)
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Foto | Photographee.eu / Shutterstock
V Libereckém kraji vytřídil loni každý z jeho obyvatel v průměru 93,2 kilogramu odpadu, meziročně je to zhruba o 12 procent víc. V třídění se kraj zlepšuje a je nad celostátním průměrem, který se loni zvýšil na 90,5 kilogramu. Do výkupen odevzdali obyvatelé kraje v přepočtu ještě osm kilogramů na osobu kovů, celková výtěžnost tříděného odpadu v kraji tak přesáhla 101 kilogramů, uvedla mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová.
 
"Náš kraj je v rámci ČR například nejlepší v třídění kovů," doplnil náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu). Liberecký kraj se podle něj bude dál snažit množství vytříděného odpadu zvyšovat i prostřednictvím krajských dotačních titulů. "Jsme však připraveni pomáhat nejen finančně, ale i konzultacemi, které přispějí k dalšímu zkvalitnění systémů odpadového hospodářství obcí," dodal. Nejlépe loni odpad v kraji třídili obyvatelé v Pasekách nad Jizerou na Semilsku, Kořenově na Jablonecku a Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.

Každý obyvatel Libereckého kraje loni vytřídil v průměru 22,3 kilogramu papíru, 16,5 kilogramu plastů, 14,7 kilogramu skla, 30,1 kilogramu kovů, půl kilogramu nápojových kartonů a přes devět kilo dřeva. Možnosti třídění v kraji se rozšiřují, k dispozici je přes 14.500 barevných nádob na tříděný odpad na veřejně přístupných místech. Jedno kontejnerové hnízdo v kraji tak podle ředitelky oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martiny Filipové slouží průměrně pro 112 obyvatel.

V kraji je navíc ještě dalších zhruba 39 000 menších nádob, do kterých mohou lidé třídit odpady přímo u svých domů, meziročně se jejich počet zvýšil loni o další 3000. V kraji přibývá měst a obcí, kde umožňují svým obyvatelům třídit přímo u domů, zkušenosti s tím mají v Doksech, Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Loni systém door to door zavedli v Novém Boru nebo České Lípě, od července budou odpad u svých domů třídit také obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku.

Každý obyvatel Česka loni vytřídil v průměru 90,5 kilogramu odpadů, což je o dva kilogramy víc než v roce 2024. Podle údajů obalové společnosti EKO-KOM pravidelně loni třídilo svůj odpad 75 procent obyvatel. Přes milion tun obalových odpadů, tedy 78 procent odevzdali lidé k recyklaci. Dalších 143 000 tun se využilo energeticky. Nejvyšší míru recyklace měly stejně jako v předchozích letech papírové obaly. U skla dosáhla míra recyklace 87 procent, u železných obalů to bylo 82 procent, k recyklaci odevzdali lidé také 55 procent plastových obalů.

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