V Lipně nad Vltavou začne exteriérová výstava Energie a civilizace

V Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku začne 5. srpna exteriérová výstava Energie a civilizace, která poukazuje na současnou spotřebu energií. Jejím spoluautorem je archeolog a egyptolog Miroslav Bárta. Lidé s i v okolí hotelu Element budou moci na solárně nasvícených panelech prohlédnout 40 témat, která zobrazují vývoj v průběhu staletí. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně projektu Radka K. Martiníková."Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější. A to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukazuje," uvedl Bárta.

Výstava, která potrvá do 22. srpna, návštěvníkům nabídne přehled typů energií na srozumitelných schématech a fotografiích. Jde o procesy od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra.

"Nedávno jsme hostili výstavu na téma Voda a civilizace. Je symbolické, že následuje výstava s tématem Energie a civilizace. Dosud nejúčinnější způsob skladování energie, jaký člověk vymyslel a realizoval, je totiž její uložení do potenciální energie vody. Všechny ostatní formy skladování energie jsou ve stadiu intenzivního vývoje," uvedl starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek.

Bárta letos získal významné mezinárodní uznání. Americká akademie umění a věd (American Academy of Arts and Sciences) jej přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů. Podle americké edice časopisu Forbes bylo letos uvedeno 269 nových členů. Do sekce společenských a behaviorálních věd, kam je řazena antropologie a archeologie, přibylo 58 osobností.

